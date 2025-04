Baby ladri rubano bici in diretta a nota insegnante di danza

Un furto avvenuto in pieno giorno, sotto gli occhi increduli di adulti e bambini, ha lasciato a piedi e sgomenta Serena Gubert, nota insegnante di danza della scuola Vaganova. Ieri pomeriggio, intorno alle 15.30, nel quartiere Vallato, in via Calvi, la sua bicicletta, una Via Veneto da donna di colore nero con sellino in cuoio, è stata rubata da tre ragazzini, età stimata tra i 13 e i 15 anni.

Il figlio di Serena, 10 anni, l’aveva presa in prestito per giocare con gli amichetti davanti casa. "Era fuori con due amici, poco distante c’erano anche noi genitori – ci racconta la Gubert – quando all’improvviso uno di questi tre ragazzini è sbucato, è montato sulla bici ed è scappato, seguito dagli altri due di corsa. È successo tutto in un attimo, sotto gli occhi anche di un corriere che stava consegnando un pacco alla vicina. Ha visto la scena e ha cercato di seguirli col furgone, ma non è riuscito a raggiungerli".

La bici, una classica Via Veneto non nuova ma ben tenuta, era stata modificata con un sellino in cuoio. "Era la mia bici, che mio figlio ha usato perché la sua era rotta – aggiunge mamma Serena – non abbiamo nemmeno una foto recente, ma spero che qualcuno possa riconoscerla e avvisarmi nel caso la trovasse abbandonata in zona. A volte le buttano nei campi o nei pressi del campo d’aviazione".

La notizia ha suscitato grande indignazione. "Ci siamo sentiti aggrediti – continua l’insegnante – è triste pensare che siano stati dei ragazzini così piccoli a compiere un gesto del genere. Mio figlio era disperato, è tornato a casa in lacrime, pensavo si fosse fatto male. Quando mi ha detto che gli avevano rubato la bici, non potevo crederci". Serena ha lanciato un appello anche via social, nella speranza che qualcuno possa fornire informazioni utili. "Se la vedete abbandonata in giro, fatemelo sapere. Spero davvero sia solo una bravata e che venga ritrovata".

Tiziana Petrelli