Baldelli: "Un valore per l’economia". Sabatucci: "Visibilità e crescita"

L’interesse e l’entusiasmo registrati per tutta la giornata di ieri intorno all’evento ‘Tirreno Adriatico’ è stato una sorta di musica alle orecchie per il sindaco Diego Sabatucci e per il suo vice, nonché assessore ai grandi eventi, onorevole Antonio Baldelli; i quali hanno fortemente voluto cogliere l’opportunità della corsa per accendere i riflettori su Pergola e proseguire il lavoro di rilancio della sua immagine.

"Tutto è andato nel migliore dei modi – conferma il deputato – e sono certo che da questa importante vetrina mediatica scaturiranno occasioni di crescita turistica per il nostro territorio e input positivi per tutte le realtà economiche che gravitano intorno a questo settore, compresi i nostri eccezionali produttori agroalimentari. Un altro aspetto da non trascurare è che questo evento ha consentito anche la manutenzione di strade che attendevano interventi da diversi anni".

"E’ anche attraverso la valorizzazione del territorio mediante manifestazioni di richiamo internazionale – ha aggiunto, da parte sua, il primo cittadino Sabatucci -, che si da visibilità e prospettive di crescita a una fascia premontata come la nostra in cui servizi e opportunità devono riprendere a crescere, in sintonia con i programma dell’attuale giunta regionale guidata dal governatore Acquaroli". E a proposito di Regione, l’assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli, ha dichiarato: "La ‘Tirreno Adriatico’ è entrata oggi nel territorio marchigiano per la prima di tre tappe che saranno una vetrina importante, dalla costa all’entroterra. La giunta Acquaroli sta investendo su eventi di grande richiamo, che lanciano le Marche in mondovisione e creano economia e valore. Questa è una vetrina straordinaria per le nostre città e le nostre bellezze paesaggistiche, che mostriamo con grande orgoglio".

Sandro Franceschetti