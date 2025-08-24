Quel ronzio che piace ai bambini: a Fano le api insegnano a crescere

Fano, 24 agosto 2025 – Parte da un sogno per il futuro, quello dell’apiterapia, ma oggi è già un presente fatto di voli operosi e laboratori pieni di bambini. Le api dell’associazione Il Piccolo Grande Alessandro Odv sono al lavoro, e non solo per produrre miele: con il progetto “Bees for Future”, da tre anni sono diventate protagoniste di un’iniziativa educativa, ambientale e solidale che coinvolge scuole, famiglie e cittadini di Fano. A raccontarlo è Giorgia Marcelli, infermiera fanese e mamma di Alessandro, il bambino a cui è dedicata l’associazione, scomparso nel 2009 all’età di sei anni a causa di una grave malattia. Da quel dolore è nato un impegno costante per aiutare altri bambini.

“‘Bees for Future’ è nato tre anni fa – spiega Giorgia – e si articola in lezioni sul mondo delle api che tengo ogni anno, nei mesi di aprile e maggio, nelle scuole primarie; laboratori invernali, in cui ad esempio realizziamo con i bambini candele di cera d’api; e l’adozione dell’alveare”. La formula dell’adozione è semplice e accessibile: con 20 euro si riceve un vasetto di miele da 250 grammi, con 30 uno da 500, con 50 un chilo di miele più una boccetta di propoli spray da 10 millilitri. A tutti viene consegnato anche il certificato di adozione, gadget dell’associazione e aggiornamenti fotografici e video sull’arnia adottata. Basta effettuare un versamento all’IBAN IT36J0851924303000000029754, indicando nella causale “Adotta un alveare 2025” e inserendo nome, cognome, indirizzo ed email. È possibile anche destinare il 5 per mille all’associazione, inserendo il codice fiscale 90038330412.

L’anno scorso, grazie a questo progetto, sono stati prodotti 4 quintali di miele, meno dei 6-7 quintali degli anni precedenti, anche a causa del clima. Quest’anno, invece, la raccolta ha avuto nuove difficoltà. “La stagione è stata impegnativa – racconta mamma Giorgia – segnata dalle piogge primaverili e dal fenomeno della sciamatura, che ha svuotato alcune arnie e richiesto tanti interventi di recupero. Alla fine mi sono rimaste dieci famiglie di api, ognuna con due melari, e ho raccolto poco più di 300 chili di miele. È una quantità simile a quella dello scorso anno, ma la metà rispetto a tre o quattro anni fa, quando la finestra di raccolta era più lunga. Il miele però c’è, i vasetti sono pronti, e chi ha adottato un’arnia riceverà presto il frutto di questo lavoro”.

Le adozioni servono proprio a questo: a garantire la sopravvivenza delle api, il mantenimento dell’alveare, e a sostenere un progetto futuro, quello dell’apiterapia, che Marcelli sogna di avviare anche a Fano. L’iniziativa prevede inoltre la possibilità di visitare l’apiario su prenotazione, sia per bambini che per adulti.