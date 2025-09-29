"Bambini in piazza per la pace". E un flash mob al Santa Croce per i sanitari uccisi a Gaza

"’Fano città dei Bambini’ e il Consiglio comunale dei Bambini scendano in piazza, facciano sentire la loro voce e avanzino concrete proposte per una città a misura di persona fondata sui valori della pace". E’ l’appello che Alfredo Pacassoni, (in foto) pedagogista e ideatore del progetto "Fano, città dei bambini" rivolge, attraverso una lettera aperta, al sindaco Luca Serfilippi. "Caro sindaco – scrive Pacassoni – conoscendo e apprezzando l’attenzione e la sensibilità che tu hai, come sindaco e come genitore, per i diritti di tutti i bambini, mi chiedo perchè ‘Fano la città dei bambini’ non faccia sentire la sua voce". La richiesta di Pacassoni assume un significato particolare visto il contesto storico internazionale dove "i valori della pace sono sopraffatti da guerre, violenze e distruzioni che ricadono su intere comunità e soprattutto sui più piccoli. Tante associazioni, scuole, città italiane ed estere sono scese in piazza per chiedere di fermare le guerre che colpiscono i bambini palestinesi, ucraini, di varie parti del mondo e di promuovere i valori della pace".

Per Pacassoni anche ‘Fano, città dei Bambini dovrebbe fare la sua parte: "Sarebbe significativo, meritorio e soprattutto educativo che il sindaco, quale primo cittadino di ‘Fano la città dei Bambini’ e i bambini stessi manifestassero ed esprimessero pubblicamente la loro contrarietà ad ogni forma di violenza". Per Pacassoni sarebbe un’azione educativa e culturale messa in atto con "la speranza che i più piccoli crescano con quei sentimenti e quelle proprietà educative fondamentali per scoprire, costruire e vivere nella partecipazione, con un forte senso di appartenenza alla propria città e che trovano il loro fondamento nei valori della pace, propri della vita". Pacassoni ricorda le origini di "Fano, città dei Bambini" nato nel 1990 sul progetto di "Fano, città della Pace", quanto mai attuale e, si spera, di buon auspicio per le nuove generazioni.

In questi mesi sono tante le iniziative promosse contro le guerre, una delle più coinvolgenti è stata la mega bandiera della pace che, lo scorso settembre, è stata distesa nella piazza del Pincio, altre ne seguiranno fin quando non sarà firmata la pace. Il prossimo appuntamento in programma è il 2 ottobre con "Luci sulla Palestina", il flash mob davanti agli ospedali di tutta Italia, Santa Croce compreso. Durante l’iniziativa saranno letti i nomi dei 1677 operatori sanitari uccisi a Gaza. I partecipanti sono invitati a portare "torce elettriche, lampade e lumini per illuminare simbolicamente – suggeriscono gli organizzatori – la notte di Gaza".

Anna Marchetti