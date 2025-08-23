Bandiera di 300 metri quadrati: "La sventoleremo per la pace"

di Anna MarchettiSarà lunga 30 metri e larga 10, per una superficie totale di 300 metri quadrati, la "Tessitura della Pace", l’opera collettiva creata da circa 80 donne: una originale Bandiera della Pace realizzata con 1500 pezzi di stoffa dei materiali più diversi (raso, velluto, cotone) e dai colori viola, blu, azzurro, verde, giallo, arancione, rosso, in tinta unita o a fantasia. Per raccoglierli ci sono voluti quattro mesi e per cucire le singole stoffe sono stati coinvolti diversi gruppi di lavoro presenti nei comuni della provincia.

La singolare bandiera, ancora in fase di assemblaggio, sarà protagonista il 6 settembre a Sassonia, a largo Rastatt per la performance "Tessere la Pace" curata Elisabetta Duchi, Sara Cucchiarini e Silvia Delloca per Impronte Femminili. "La Tessitura della Pace – spiegano le ideatrici – è un’opera collettiva costruita durante l’ottava edizione di Impronte Femminili attraverso la donazione e la cucitura di stoffe dei sette colori della bandiera della pace da parte di spettatrici, volontarie e cucitrici di diverse associazioni del territorio".

Forte la partecipazione femminile, scarsa quella degli uomini. In ogni caso sarà un’occasione per far riflettere tutti i cittadini sui conflitti che ci circondano. "Il nostro obiettivo è lavorare – dichiarano le organizzatrici – per far crescere la cultura della pace e del rispetto". "L’immagine da cui ha preso spunto l’idea della ‘Tessitura della Pace – chiarisce l’artista Elisabetta Duchi – è stata creata dalla fumettista di Pergola Assunta Toti Buratti per il manifesto della rassegna culturale Impronte Femminili".

In questi mesi si è cucito un po’ ovunque, durante gli incontri, nelle sedi delle associazioni, nei locali pubblici e tutte le persone coinvolte hanno dato il loro contributo, dalle più esperte che hanno utilizzato le macchine da cucire a coloro che si sono messe alla prova con ago e filo. Lo sforzo collettivo ha prodotto un’opera dall’effetto straordinario sia dal punto di vista simbolico che reale. La lunga tela colorata sarà mostrata per la prima volta al pubblico sabato 6 settembre, alle 18.30.

Almeno 60-70 performer, vestiti di bianco, rivolti verso il mare, solleveranno e movimenteranno, accompagnati da una voce narrante, la mega Bandiera della Pace, al largo Rastatt davanti alla nuova scalinata: un luogo di grande passaggio e quindi visibile da tanta gente. Uno spettacolo di colori, i sette dell’arcobaleno, che intratterrà il pubblico per circa mezz’ora e che sarà un "grido" forte di tutta la città contro i conflitti e a favore della pace, per dire no all’orrore della guerra e si alla sicurezza e al benessere per tutti i popoli.