Bandito bussa al finestrino. Anziana scippata in auto

di Antonella Marchionni

Le aveva bussato al finestrino fingendo di voler chiedere un’informazione. Lei, un’anziana al volante nel quartiere di Fano 2, ha abbassato il vetro per ascoltarlo. Ma quell’uomo voleva la sua borsa. In un attimo l’ha minacciata, ha aperto lo sportello, si è infilato nell’abitacolo e, con violenza, ha tentato di strappargliela di mano. La donna ha resistito, stringendola sotto il braccio, ma è stata più volte strattonata finché il malvivente non è riuscito a portargliela via, fuggendo tra le auto. Ferita e sotto choc, è stata soccorsa e medicata al pronto soccorso.

Da quel momento sono scattate le indagini del commissariato di Fano, coordinate dalla procura, che in pochi giorni hanno portato all’arresto di un uomo di origine campana, già noto per reati legati alla tossicodipendenza. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’aggressore sarebbe lo stesso autore di altri furti messi a segno durante l’estate, tra spiaggia e periferia fanese: borse sottratte ai bagnanti distratti in mare, portafogli spariti nei centri commerciali di Bellocchi e, infine, la rapina. L’uomo, che vive stabilmente a Fano, è stato individuato grazie all’analisi incrociata delle telecamere cittadine e ai riscontri della polizia locale.

Il gip del Tribunale di Pesaro, su richiesta della Procura, ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere con le accuse di rapina aggravata, lesioni personali e quattro furti. Nel corso dei controlli straordinari denominati "Alto Impatto" gli agenti del Commissariato, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, di una unità cinofila e della Polizia locale di Fano hanno identificato 137 persone e, nella zona di Bellocchi, hanno rinvenuto alcune dosi di stupefacente tra la vegetazione, mentre a San Lazzaro è stato denunciato un uomo già sottoposto al divieto di accesso in un locale pubblico.

Nel corso dei controlli la polizia ha anche arrestato un uomo di origine calabrese con a carico un ordine di esecuzione per la carcerazione della procura presso la corte di appello di Reggio Calabria e che doveva espiare oltre 6 anni di carcere per reati legati alla criminalità organizzata. Nei giorni scorsi la polizia aveva inoltre assicurato alla giustizia anche un altro uomo, di origine nordafricana, sospettato di essere l’autore di una lunga serie di scippi e rapine ai danni di anziani nel centro e sul lungomare. Sette gli episodi contestati. "L’operazione Alto Impatto è un segnale concreto dell’attenzione e dell’efficacia delle forze dell’ordine nel presidio del territorio". Lo dichiara il sindaco di Fano Luca Serfilippi.