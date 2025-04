Bando per Palazzo Marcolini. Un affitto da 84mila euro

Pubblicato dalla giornata di ieri il bando per l’assegnazione del II e III piano di palazzo Marcolini (circa 1000 mq). Lo hanno annunciato ieri il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore al Patrimonio Alberto Santorelli chiarendo che il vincitore del bando pubblico pagherà al Comune una locazione di 84mila euro all’anno per 6 anni, rinnovabili per altri 6, e si farà carico dei lavori di ristrutturazione stimati tra i 500 e i 700mila euro. Il bando sarà pubblicato sull’albo pretorio del Comune per una quindicina di giorni e nel caso ci fossero più proposte sarà una commissione giudicatrice a valutarle. "Se il bando lo vincerà la Link University (che ha già manifestato il suo interesse per l’immobile ndr) – fanno notare gli amministratori – contribuirà con gli studenti del corso di Medicina e Chirurgia (corso che dovrebbe partire dall’anno accademico 2025-2026 ndr) a riattivare un palazzo storico chiuso da dieci anni dalla giunta Seri e a vivacizzare la vita pubblica e sociale della città". Altro elemento positivo sottolineato da Serfilippi e Santorelli sono "gli 84 mila euro all’anno che entreranno nelle casse comunali e che l’Amministrazione, in accordo con il tavolo economico, potrà reinvestire sulla città. Per l’ente pubblico si tratta di una operazione vantaggiosa, si vergogni chi sostiene il contrario". "Mi riferisco – prosegue Santorelli – all’ex parlamentare Alessia Morani (Pd) che ci attacca sui social. Morani forse non è informata su quanto fatto dal Pd per spogliare le piazze del centro storico, sostituendo gli studenti con gli spacciatori extracomunitari. La verità è che Morani entra a gamba tesa in tutte le situazioni nella speranza che Ricci vinca le elezioni". E ancora Santorelli: "Non è stato sfrattato nessuno da palazzo Marcolini, tanto meno gli studenti del Nolfi, anzi la suddivisione degli spazi è stata decisa con la Provincia. Gli studenti, invece di finire nei container a San Lazzaro come concordato dalla precedente amministrazione, in attesa che sia terminata la nuova scuola al campus, saranno sistemati al piano terra e al primo piano di palazzo Marcolini, ristrutturati dalla Provincia. Quella che cerchiamo di portare termine è un’operazione virtuosa per la città, per il centro storico e per le casse comunali".

Gli studenti rimarranno nell’ex sede dell’istituto Apolloni per tutto l’anno scolastico 2025-2026. Se per l’anno successivo se la scuola al Campus sarà terminata, il Comune riprenderà possesso anche del piano terra e del primo piano di palazzo Marcolini. Quale sarà il loro utilizzo è ancora tutto da definire anche se Serfilippi ha escluso un ritorno in centro del liceo artistico.

Anna Marchetti