Barbara Bouchet stregata dal tartufo: "Siete proprio fortunati a vivere qui"

Super ospite della seconda domenica della ‘Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Pergola’ è stata l’amatissima attrice Barbara Bouchet, icona di fascino ed eleganza, a cui l’amministrazione comunale, con il primo cittadino Diego Sabatucci e il vicesindaco, On. Antonio Baldelli, ha consegnato il premio ‘The Unexpected Marche - Le Marche che non ti aspetti’, ideato la scorsa edizione del Fiera per tributare un riconoscimento a personaggi noti al grande pubblico che si sono distinti nello sport, nel giornalismo, nella cultura, nell’impresa e nella società, riuscendo a coniugare talento, impegno e sacrificio.

Barbara Bouchet, che nel corso della giornata ha visitato la città e la Fiera, rimanendo molto colpita dalla qualità della manifestazione, dall’accoglienza e dalla straordinaria bellezza dei Bronzi dorati, ha ringraziato e rivolgendosi al pubblico in piazza Fulvi ha detto: "Siete molto fortunati a vivere qui, un territorio ricco di bellezze ed eccellenze. Sono stata benissimo. Complimenti e grazie, siete meravigliosi". La presenza della nota attrice, nonché mamma dell’altrettanto celebre chef Alessandro Borghese, ha impreziosito una domenica da autentico sold out della kermesse dedicata al prezioso fungo ipogeo, durante la quale un fiume di persone ha invaso ogni angolo della città dei Bronzi. Appuntamento al gran finale del 19 settembre.

s.fr.