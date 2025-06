Barca incendiata e affondata, il proprietario: “Era la mia seconda casa”

Fano, 1 giugno 2025 – “Il primo pensiero, una volta in salvo? Ho chiamato mia moglie e mi sono messo a piangere. Quella barca era casa nostra sul mare”. Simone Cesaroni, 40 anni, agente di assicurazioni e musicista, racconta con voce ancora scossa l’incendio che ieri mattina ha distrutto la sua imbarcazione (foto) al largo del porto di Fano. “Ero con due amici, stavamo gironzolando come faccio spesso. Sono nato in barca, praticamente: ne abbiamo sempre avute in famiglia. A un certo punto abbiamo sentito puzza di bruciato. Sono sceso nella cabina e ho trovato già tutto invaso dal fumo. Ho provato a recuperare gli estintori, ma non si riusciva a respirare. Così ho detto ai miei amici: ci prepariamo a buttarci in acqua”.

L’intervento della capitanerie e dei vigili del fuoco al largo di Fano. Nel riquadro a destra, Simone Cesaroni, 40 anni, proprietario della barca DC 9

La scena, però, ha avuto un esito meno drammatico. “C’era un gommone a circa 150 metri da noi. Ho fatto in tempo a prendere il salvagente anulare e a farci notare. Ci ha visti e ci ha raccolti a bordo. Nel frattempo avevamo già allertato il 1530. Poco dopo è arrivato un mezzo della Capitaneria di Fano, ma senza strumenti per spegnere l’incendio. Quelli antincendio sono arrivati da Pesaro, ma ormai era troppo tardi. La barca è diventata un rogo, poi si è inabissata. È rimasta solo la punta dello scafo”.

Imbarcazione a fuoco al largo di Fano, la colonna di fumo visibile da lontano

L’unità da diporto in questione era un DC 9, un cabinato del 1984, rifittato e curato. “Mai avuto problemi. L’ho comprata quattro anni fa. Quella mattina ero con persone esperte: uno dei miei amici è sub, l’altro viene spesso con me. Abbiamo mantenuto la calma. È andata bene anche per questo. Se ci fossero stati bambini o persone impreparate, sarebbe stato un incubo”.

Le cause dell’incendio restano da chiarire. “Credo possa essere partito da un corto circuito sotto la consolle, dove passa l’impianto elettrico. Ma preferisco non sbilanciarmi. Sono assicurato, toccherà agli accertamenti fare luce. Io ora spero solo di limitare i danni burocratici: già ho ricevuto la diffida dalla Capitaneria a recuperare il relitto”. Poi, il nodo in gola. “La barca per me era un pezzo di vita. Abbiamo tanti ricordi lì. Mi dispiace davvero tanto, più per l’affetto che per il valore materiale. Ma sono vivo, siamo tutti salvi. E questo conta più di tutto. Poi, certo… mi toccherà ricomprarla”.