Grossa barca a vela in avaria al lido di Fano tra lo stupore dei bagnanti

Fano, 28 agosto 2024 - Due ore di lavoro e con alcuni tentativi falliti per togliere dai guai una grossa barca a vela di 13 metri che nel corso della notte ha scarrocciato col vento da nord fino ad andarsi ad arenare a qualche decina di metri dalla spiaggia del Lido di Fano, inclinandosi poi su un fianco.

Barca a vela in difficoltà al lido di Fano, stupore tra i bagnanti

E' andata bene alle persone che erano a bordo e dormivano perché se la barca non si fosse arenata terminava contro le scogliere. Non essendo nessuno in pericolo la capitaneria di porto non è intervenuta per cui i proprietari hanno dovuto chiamare un motor yacht dalla Marina dei Cesari per rimorchiarla e riprendere il mare. Per fortuna tutto e' finito bene anche se per le centinaia di bagnanti un film di quelli che attirano curiosità' visto quello che è accaduto a Palermo