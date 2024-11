"Basta ipocrisie ’biciclettare’. Nella guerra alle auto, a morire è il centro storico"

"La radicale guerra al centro storico con una vera e propria criminalizzazione, da parte di alcune minoranze, dell’uso dell’auto per arrivare in città, ha sfavorito i consumi e la frequentazione della città". La Lega Fano se la prende con chi "continua a sfavorire il centro storico disincentivandone in tutti i modi la frequentazione, salvo che in bicicletta". Dopo l’annuncio dell’apertura del nuovo parcheggio, a partire da dicembre, nel giardino del Vittoria Colonna si è riaperto il dibattito sulla pedonalizzazione del centro storico e, in particolare, di via Cavour.

"Ci sono circa 23 negozi – ricorda la Lega – che stanno chiudendo o hanno già chiuso lungo corso Matteotti, frutto di molti errori e di alcuni trend economici, come gli acquisti on line, che hanno avuto impatto sui consumi. La miopia di alcune persone che vivono nel privilegio di poter arrivare in centro a passo di bicicletta continua a sfavorire le migliaia di lavoratori che, per distanza dalla abitazione, non possono andare a fare la spesa e tornare con la bicicletta e le buste. Il risultato di questi dieci anni di errori è soltanto uno: le famiglie con l’auto vanno a fare shopping nei centri commerciali talvolta anche fuori Fano mentre qualche fortunato può permettersi di continuare a dire che il centro storico non deve avere parcheggi perché si favorisce il traffico".

Per la Lega "non basta passeggiare in centro la domenica o farci un giretto con la bici per far sopravvivere le botteghe artigiane e i negozi, serve poterci arrivare facilmente, serve poter parcheggiare comodamente. Negli ultimi dieci anni si è andati in senso opposto, anziché favorire il parcheggio, si è reso il centro un luogo per pochi, per coloro che ci fanno un giretto. L’unico parcheggio, sempre pieno, fatto in questa città risale al 2006 quando un giovane assessore al patrimonio Mirco Carloni riapriva l’ex caserma Paolini da allora nulla più. Solo proclami e promesse". E ancora: "Senza ipocrisie biciclettare il sindaco Serfilippi sta trovando soluzioni per riportare il centro storico alla sua funzione commerciale. Chi pensa che senza negozi si possa vivere meglio si sbaglia. Noi stiamo con i commercianti e gli artigiani e faremo di tutto per valorizzare il centro storico".

Intanto Confesercenti e Confcommercio accolgono positivamente la prossima apertura del parcheggio del Vittoria Colonna: "Uno spazio fruibile, decoroso e frequentato – commentano il direttore Confesercenti Matteo Radicchi e la presidente Confcommercio Barbara Marcolini - è già di per sé una garanzia di vivibilità e di sicurezza. Inoltre l’idea dell’Amministrazione di tagliare le tariffe a beneficio di chi frequenta le attività del centro ci sembra un ulteriore incentivo e un altro importante segnale di attenzione, sia per gli esercizi di prossimità, sia per chi li sceglie per i propri acquisti".

an. mar.