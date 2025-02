Basta pericoli: luci sulla strada dal Miù all’A14

E’ vicino al decollo un intervento lungo la Statale 424 della cui necessità si parla da anni. Riguarda il montaggio dell’illuminazione pubblica nel tratto tra la rotatoria che precede sul lato monte il casello autostradale di Marotta e via Della Camapanella, all’altezza della discoteca Miù. Un segmento di circa 800 metri estremamente pericoloso per i pedoni, in quanto privo non solo di illuminazione, ma anche di marciapiede (con la gente costretta a camminare a ridosso della riga bianca che delimita la carreggiata) che poche centinaia di metri più verso l’interno, a fine estate 2023, è stato teatro di un incidente con conseguenze tragiche: l’investimento, la notte tra il 22 e il 23 settembre, di due giovani bengalesi di 23 e 29 anni, il primo dei quali, Md Juanit Mia, morì due giorni dopo all’ospedale di Pesaro.

Adesso, finalmente, si parte coi lavori, con l’obiettivo di terminarli in primavera. Nei giorni scorsi il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri, insieme ai tecnici comunali e di Anas, ha effettuato un sopralluogo per definire gli ultimi dettagli in vista dell’inizio dell’opera. La quale è stata finanziata e sarà realizzata per intero dal Comune, per un importo complessivo di circa 50mila euro. "E’ un intervento che andrà a risolvere un problema di vecchia data – commenta il capo della giunta – qual è la pericolosità del tratto di strada in questione, soprattutto nelle ore serali e notturne. In questo modo diamo una risposta alle richieste dei cittadini sul piano della sicurezza e dimostriamo

l’attenzione dell’amministrazione comunale nei confronti delle loro legittime istanze riguardo a un’arteria ad alta percorrenza, sia di veicoli condotti dai pendolari che devono raggiungere l’autostrada, l’Adriatica o la stazione ferroviaria, sia da numerosi residenti del posto per i loro piccoli trasferimenti quotidiani". Senza considerare i turisti e i residenti nell’entroterra che d’estate raggiungono il mare.

I lampioni, da soli, probabilmente non rappresenteranno una risposta esaustiva, anche se importantissima, "ed è per questo – riprende Barbieri – che stiamo lavorando in collaborazione con Anas per creare anche un percorso pedonale".

Sandro Franceschetti