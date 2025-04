Bastavano 100 metri, ne hanno fatti 158,7. La cicerchiata dei record supera se stessa

La bellezza di 158,7 metri di gusto, domenica pomeriggio a Pergola, grazie alla cicerchiata record realizzata da circa 50 volontari della Pro Loco guidati, nella fattispecie, dall’ingegnoso concittadino Giuseppe ‘Peppe’ Cesaro, che ha ideato questa nuova sfida. "E’ stata davvero una giornata speciale – commenta la presidente della Pro Loco Anna Rapanotti -. Siamo partiti per realizzare una cicerchiata da 100 metri, che sarebbe già stata la più lunga in assoluto mai fatta, ma visto il grande apporto dei nostri sostenitori, che ci hanno fornito più ingredienti di quanto richiesti e la forte partecipazione del nostro gruppo di volontari (più di 50, ndr) siamo andati ben oltre, dando vita a un super dolce di 158,7 metri, come certificato dall’apposita giuria, composta dal sindaco Diego Sabatucci, dal direttore della Bcc Pergola-Corinaldo Claudio Rovelli e dal notaio Alessia Olivadese".

Rapanotti aggiunge: "Ci sono volute più di 15 ore di lavoro, iniziate il sabato con l’impasto, seguito poi dalla realizzazione delle ‘palline’ fritte e tuffate nel miele, prima di essere posizionate negli stampi preparati dall’ingegner Cesaro, a cui va il nostro grande grazie". "Un nuovo evento ha acceso i riflettori su Pergola – commenta il sindaco Sabatucci -, richiamando tantissime persone e per il quale va rivolto un plauso alla Pro Loco".

s.fr.