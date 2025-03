Battaglia dentro Fd’I. Due candidati in pista

FANOBattaglia dentro Fratelli d’Italia per la guida del partito fanese. E’ ufficiale la presentazione di due candidati coordinatori, Davide Dini e Andrea Montalbini, al congresso convocato per domenica 9 marzo, alle 15, al Tag Hotel. Il primo, Dini, è sostenuto dalla coordinatrice uscente Loretta Manocchi e dall’area che fa riferimento al presidente provinciale di Fd’I Nicola Baiocchi, mentre Montalbini (consigliere comunale e dirigente regionale) gode dell’appoggio dell’area dei fratelli Baldelli. "Ho un rapporto di amicizia con i Baldelli – precisa Montalbini – ma non rappresento correnti se non quella di Giorgia Meloni". Con Montalbini si sono schierati anche Angelo Bertoglio, Lucia Tarsi, Giorgio Pucci, Francesca Sorcinelli. Dini a sua volta guarda avanti: "Lavorerò per l’unità del partito che ho cercato anche nella fase della candidatura". Candidature che dovevano avere il sostegno di almeno il 25% degli iscritti, che a Fano sono circa 320. "Noi abbiamo raccolto – spiega Dini – più delle 80 firme necessarie". Sono 140 quelle a sostegno di Montalbini. "È importante rilanciare il dialogo – aggiunge Montalbini – all’interno del partito ‘congelato’ dopo le elezioni. Pur rispettando le decisioni assunte, il doppio ruolo di coordinatrice e vicesindaco (il riferimento è a Manocchi, ndr) ha creato un corto circuito". Ovviamente fino all’elezione la soluzione unitaria è sempre possibile. C’è, perfino, chi si augura il rinvio del congresso per riaprire il dialogo interno, magari anche con l’interessamento del presidente Francesco Acquaroli. E’ evidente l’importanza di questo congresso per il ruolo che Fd’I ha nel governo della città (primo partito della coalizione di centrodestra, che esprime due assessori più il vicesindaco, il presidente del consiglio comunale e quattro consiglieri) e in vista delle Regionali di ottobre.Anna Marchetti