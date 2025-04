Bcc Fano al Teatro della Fortuna. C’è l’assemblea generale

Torna l’annuale Assemblea generale della Bcc di Fano, in programma domenica alle 9.30 al Teatro della Fortuna. Un appuntamento centrale per la banca fanese, da 114 anni radicata sul territorio e con una base sociale che sfiora ormai i 10mila iscritti. In particolare, quest’anno, all’ordine del giorno sono previsti punti importanti a cominciare dall’elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. Altro punto saranno le deliberazioni inerenti il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 già approvato dal CdA; decisioni in merito alla destinazione del risultato dell’esercizio 2024; determinazioni varie relative al funzionamento del CdA.

L’Assemblea sarà preceduta dalla messa in commemorazione dei soci defunti celebrata alle 8,30 in Duomo, e al termine dei lavori i partecipanti riceveranno un omaggio di prodotti enogastronomici del territorio. L’assemblea coincide con la manifestazione sportiva ColleMar-athon che passerà anche in piazza XX Settembre. Per favorire lo svolgimento della gara saranno chiusi al traffico dalle 7 diverse zone della città. Gli organizzatori della manifestazione consigliano di non circolare nella zona lungomare (Baia Metauro, viale Ruggeri, viale Adriatico) ma di passare in zona stazione e parcheggiare al Vanvitelli, sulle Mura Malatestiane e nel parcheggio adiacente all’Istituto Olivetti, uscendo dal centro poi attraverso via Nolfi (con svolta a sinistra consentita). Altra opzione sono i parcheggi della Caserma e della Rocca Malatestiana raggiungibili da viale Gramsci e viale Buozzi.

ti.pe.