Bcc Fano apparecchia per 3300. Assalto dei soci a Rosciano

Oltre 3.300 persone hanno partecipato alla festa del socio Bcc Fano svoltasi al Codma di Rosciano a dimostrazione di come sia particolarmente sentito l’orgoglio di appartenere ad una banca che ha alle spalle 113 anni di storia. Questa partecipazione record, che ha potuto godere degli ottimi piatti della tradizione culinaria locale preparati dalle proloco di Fano, Cartoceto e San Costanzo, testimonia come l’istituto di credito sia sentito come una presenza attiva nel territorio fanese.

"Veder crescere anno dopo anno la partecipazione alla Festa del Socio è motivo di grande soddisfazione per la banca e per tutto il territorio – ha detto il direttore generale Bcc Fano Giacomo Falcioni -. I soci rappresentano il primo riferimento per il nostro istituto e così facendo iamo continuità gli obiettivi e agli ideali dei fondatori. Ovviamente attualizzandoli al contesto odierno".

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Romualdo Rondina che ha sottolineato "il costante lavoro messo in campo dalla banca per essere sempre più vicina e al servizio dei soci e dei loro familiari, alle esigenze quotidiane di imprenditori, associazioni e di tutta la società civile. Oggi Bcc Fano annovera 9.500 soci, molti dei quali giovani, e in ogni ambito prosegue senza sosta un lavoro di concreta vicinanza alle esigenze della comunità locale".

La serata che ha visto le premiazioni della gara di bocce, è stata allieta dalla musica dell’orchestra "Terza Idea". Questi i premiati: 1° Enrico Lisotta e Flavia Morelli, 2° Enzo Bergamotti e Pierino Livi, 3° Filippo e Davide Sorcinelli, 4° Orazio Gargamelli e Federico Patregnani, 5° Narciso Tomassini e Augusto Bertozzi, 6° Dario Bartoli e Fiorenzo Fascinetti, 7° Oscar Rovinelli e Wilson Grossi, 8° Claudio Solazzi e Marcello Iacomucci, 9° Pietro Ambrosini e Davide Toccaceli.