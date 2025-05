Bcc Fano, finisce un’era. Rondina lascia dopo 32 anni

Dopo 32 anni Romualdo Rondina lascia la presidenza della Bcc Fano e al suo posto il nuovo consiglio di amministrazione nomina Claudio Benvenuti. Il rinnovo dei vertici è il risultato di una intensa "due giorni" dell’istituto di credito fanese che ha visto domenica scorsa l’assemblea generale dei soci eleggere il nuovo Cda e poi quest’ultimo eleggere, lunedì all’unanimità, Claudio Benvenuti presidente della banca per il triennio 2025-2027. Benvenuti, 63 anni, sposato, tre figli, originario di Lucrezia di Cartoceto, dove svolge da anni l’attività di commercialista, succede così allo storico presidente Romualdo Rondina, con il compito di guidare l’istituto di credito nelle sfide economiche future, puntando su scelte capaci di assicurare crescita e stabilità.

L’Assemblea, assai partecipata con la presenza di oltre 300 soci al Teatro della Fortuna, ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione formato da Luciano Radici, confermato alla vicepresidente e dai componenti: Paolo Antognoni, Michele Brocchini, Eleonora Giovanelli, Giacomo Magnanelli, Manola Micci, Francesco Pedini e Gaia Galassi e proceduto inoltre al rinnovo del Collegio sindacale che risulta così composto: Luciano Mattioli (presidente), sindaci effettivi Daniela Dellacecca ed Elena Panfili, sindaci supplenti Elisa Catozzi, Riccardo Mei. Nel corso dei lavori poi tutta l’assemblea ed i vertici della Bcc hanno tributato un profondo ringraziamento al presidente uscente Romualdo Rondina, non presente alla riunione, per il grande e appassionato lavoro che ha svolto negli ultimi trent’anni in favore della banca, contribuendo in maniera determinante alla sua crescita e al consolidamento fra i principali player bancari della regione.

Approvato anche il bilancio 2024, con il direttore generale Giacomo Falcioni che ha avuto l’occasione di approfondire gli ottimi risultati conseguiti che certificano l’ottima salute dell’istituto di credito fanese. In particolare il bilancio 2024 si è chiuso con un utile a 11 milioni e mezzo (+8,2% sul 2023), una raccolta totale superiore al miliardo e 400 milioni e impieghi verso la clientela in linea con il 2023 nonostante la difficile congiuntura internazionale. "Opportuno sottolineare – ha spiegato Falcioni - che, in quanto Credito cooperativo, gli utili vanno a incrementare il patrimonio e sono fondamentali per erogare crediti al servizio dello sviluppo del territorio". A conclusione dell’assemblea sono stati consegnati riconoscimenti ai soci entrati negli anni 1982-83, in particolare Bruno Ciacci, Marziano Del Pivo, Benito Serfilippi, Ulvido Sorcinelli, Bruno Tonucci.

