Bcc Fano: risultati in crescita e sostegno alle famiglie

Utile netto a 5,6 milioni, patrimonio netto a 130 milioni e una solidità patrimoniale che supera il 39%. Sono i dati della semestrale di Bcc Fano, presentati nel corso della 16ª edizione di Banca&Famiglia alla Villa del Balì di Saltara. Numeri che confermano il trend positivo del 2024 e che restituiscono l’immagine di un istituto solido, radicato e in crescita, con una raccolta che ha raggiunto 1.458 milioni di euro e impieghi per oltre 526 milioni. Non meno significativo l’aumento della compagine sociale, ormai vicina ai diecimila soci. "Una banca che continua a crescere con il territorio – ha sottolineato il presidente Claudio Benvenuti – e si impegna per sostenere quell’economia reale prioritaria per imprese, enti, famiglie e associazioni locali". Dietro le cifre c’è anche un messaggio simbolico che Banca&Famiglia porta avanti dal 2010 con la consegna dei bonus bebè. Quest’anno sono stati 73 i neonati premiati, per un totale di quasi 22mila euro, con il contributo individuale che quest’anno è salito a 300 euro.

"La consegna dei bonus ai nuovi nati figli di soci e dipendenti, è un’azione concreta che si somma a tante altre iniziative organizzate nel corso dell’anno", ha aggiunto Benvenuti, ricordando borse di studio, progetti per i giovani soci e la prossima Festa del socio al Codma. Dietro le cifre, ci sono quindi i volti delle famiglie che sabato scorso si sono ritrovate alla Villa del Balì per ricevere il bonus. "Ogni bonus consegnato è un seme piantato nel territorio e ogni bambino è un cittadino di domani su cui la banca crede e ripone fiducia – ha spiegato il direttore generale Giacomo Falcioni –. Ma è anche un modo per raccontare il significato concreto dell’essere socio Bcc Fano, con i vantaggi e le opportunità che ne derivano". Dal 2010 sono stati erogati più di 450mila euro a 1.800 neonati. A ogni famiglia, oltre al contributo economico, la banca ha donato anche uno zainetto in materiale riciclato e una coperta da picnic, simboli di un’attenzione che affianca la dimensione finanziaria a quella relazionale. I dati della semestrale e l’iniziativa per i nuovi nati confermano così la direzione di una banca che intreccia risultati economici e sostegno alle famiglie del territorio.

Tiziana Petrelli