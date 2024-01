Benedizione degli animali a Fano, la grande festa in piazza

Fano, 14 gennaio 2024 - “Il Mondo animale, come tutte le creazioni, è una manifestazione della potenza, della saggezza e della bontà di Dio. Come tale merita il rispetto dell'uomo e la sua protezione”. Così, poco fa in piazza XX Settembre davanti a più di 300 persone, don Giorgio Giovanelli, parroco della Cattedrale, nel consueto appuntamento della Benedizione degli Animali in occasione della ricorrenza di Sant'Antonio Abate (da calendario il 17 gennaio) organizzata con il patrocinio del Comune, dalle associazioni di Protezione civile giacche verdi con ii suoi cavalieri a cavallo, Sea Rescue School K9 unità cinofile di salvataggio in mare e Cb Club Mattei Unità cinofile da ricerca in superficie, in collaborazione con Fidomania “Tutto per Animali”.

Le famiglie fanesi hanno portato un centinaio di cani, qualche gatto e persino un coniglio che non è uscito dal suo trasportino, in piazza dove sono arrivati 15 splendidi cavalli e un dolcissimo pony cavalcato da un bel bambino timidissimo. Un appuntamento simbolo della condivisione e affetto per il mondo animale dedicato alle famiglie con un animale d'affetto in casa o da cortile è sempre molto sentito e partecipazione. Ma anche una vetrina per le associazioni che si prendono cura degli animali e che grazie al loro prezioso aiuto portano soccorso agli umani in difficoltà, per terra e per mare.

Oltre alle bestioline, sono stati benedetti biscotti, panini e carote donati poi agli amici 4 zampe presenti. Perché la benedizione degli animali nella ricorrenza di Sant'Antonio? Da non confondere con Sant'Antonio da Padova, Sant'Antonio Abate è conosciuto anche come Sant'Antonio d'Egitto per le sue origini. Egiziano di nascita, è morto nel deserto della Tebaide il 17 gennaio del 357. E' considerato un Santo protettore degli animali domestici e spesso viene raffigurato con accanto un maialino che reca al collo una campanella. Secondo la tradizione e sulla base di antiche leggende, durante la notte di Sant'Antonio Abate agli animali è data la facoltà di parlare.

Ma questa particolare festa, oltre a ricordare gli animali e la vita del Santo, scandisce anche il tempo tra le semine ei raccolti in agricoltura. Si narra che Sant'Antonio fosse un uomo che amava vivere in solitudine consacrando la propria vita alla purificazione e alla comprensione di Dio. Oggi viene considerato il custode del fuoco perché secondo una leggenda il Santo sarebbe sceso all'Inferno per liberare le anime dei peccatori. Si riteneva inoltre fosse detentore di proprietà taumaturgiche legato all'utilizzo del grasso di maiale per lenire le piaghe procurate dall'Herpes Zooster meglio noto come fuoco di Sant'Antonio.

E' inoltre da sempre considerato anche protettore degli animali domestici. Il Santo è stato spesso rappresentato con lingue di fuoco ai piedi e con in mano un bastone alla cui estremità era appeso un campanellino. Sul suo abito spiccava il tau, croce egiziana a forma di "T", simbolo della vita e della vittoria contro le epidemie. A ciò allude, secondo il simbolismo, anche il campanello appeso all'estremità del bastone. I riti che si compiono ogni anno in occasione della festa di Sant'Antonio, nonostante in vita il Santo non fosse un contadino e avesse una famiglia agiata, sono antichissimi e legati strettamente alla vita dei campi. E' il popolo ad invocarlo come protettore del bestiame, dei macellai e dei salumieri tanto che la sua effigie era in passato collocata sulla porta delle stalle. Oltre a questo il Santo venne invocato anche per scongiurare gli incendi.