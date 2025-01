Beneficenza sottorete: 2800 euro. In campo pure il vescovo

Un pubblico caloroso e un’atmosfera di festa hanno accompagnato la 12ª edizione del Volley della Befana, l’evento benefico che apre il cartellone di appuntamenti fanesi che ormai è diventato una tradizione irrinunciabile per iniziare l’anno nella città della Fortuna.

Il Palazzetto dello Sport Allende ha accolto un migliaio di spettatori per una serata all’insegna dello sport, dello spettacolo e, soprattutto, della solidarietà, con un importante risultato finale: oltre 2.800 euro raccolti per l’associazione Adamo, che offre assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici. La serata ha regalato emozioni e divertimento grazie al quadrangolare che ha visto protagoniste le squadre di parroci, medici, politici locali e del team G.A.S. (Giornalisti, Avis e Sicurezza) al suo debutto.

Ad aggiudicarsi il terzo posto sono stati i parroci, guidati dal beniamino del pubblico, il vescovo Andrea Andreozzi, che hanno battuto i medici in una sfida accesa ma sempre giocata con il sorriso. Il gran finale, invece, ha visto una combattutissima partita tra i politici e il G.A.S., con questi ultimi che hanno trionfato con il punteggio di 15-11, portandosi a casa il trofeo e il cesto di prelibatezze messo in palio dalla Pro Loco Fanum Fortunae.

Non solo sport, ma anche spettacolo e divertimento con le coreografie dell’Accademia dello Spettacolo hanno incantato il pubblico, così come le esibizioni canore della talentuosa Silvia Cecchini, reduce dal successo a Tali e Quali Show. Le ginnaste di Aurora Ginnastica hanno lasciato tutti col fiato sospeso con le loro performance acrobatiche, confermandosi tra le più apprezzate della serata. Unica nota stonata di tutta la splendida serata, l’audio… che non ha permesso a molti di capire a pieno i dialoghi.

L’evento, organizzato dall’associazione ‘Noi Insieme’ in collaborazione con Avis Fano, Vespa Club e con il patrocinio del Comune di Fano, si è chiuso con i ringraziamenti della presidente di Adamo, Donatella Menchetti, che ha voluto sottolineare l’importanza della solidarietà ricevuta: "Con questa donazione avete garantito lo stipendio di un medico, compresi i contributi e l’IRAP. Un gesto concreto che ci permette di continuare il nostro lavoro con professionalità e umanità."

Anche quest’anno il Volley della Befana ha dimostrato di essere molto più di un semplice evento sportivo: una serata di gioia, condivisione e solidarietà che ha unito tutta la comunità fanese in un abbraccio collettivo verso chi ne ha più bisogno.

Tiziana Petrelli