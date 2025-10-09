Benessere, spedizione alle terme. Al via il programma delle cure

L’amministrazione di Colli al Metauro pensa al benessere dei propri cittadini con varie iniziative. Fra queste, ha preso il via negli ultimissimi giorni il programma di cure termali rivolto ai residenti con più di 65 anni. Un progetto, ormai consolidato nel tempo, che ha raccolto anche quest’anno una forte adesione. Sono, infatti, 58 le persone che hanno scelto di partecipare a questo percorso dedicato alla salute, al benessere e alla socializzazione. Per due settimane saranno accompagnate quotidianamente alle Terme di Raffaello, a Petriano, dove possono usufruire di trattamenti termali mirati, a seconda delle singole esigenze, all’interno di una struttura rinomata per professionalità, qualità del servizio e attenzione alla persona.

"Il percorso – spiega il vicesindaco con delega alla famiglia e alla terza età, Annachiara Mascarucci -, nasce dalla volontà dell’amministrazione di favorire l’invecchiamento attivo e la prevenzione, offrendo occasioni concrete per migliorare la qualità della vita nelle fasce non più giovani. L’iniziativa rappresenta, inoltre, un’opportunità per incentivare la socializzazione, contrastare l’isolamento e rafforzare il senso di comunità tra gli aderenti. Per questo, siamo molto felici di vedere una così ampia partecipazione, prova eloquente che stiamo rispondendo a un bisogno reale dei nostri cittadini. Come detto, le cure termali non sono solo un momento di benessere fisico, ma anche un’importante occasione di incontro. E proprio considerando i molteplici aspetti positivi, la nostra amministrazione continuerà a sostenere iniziative di questo tipo, che mettono al centro la persona e il valore della salute, soprattutto nella terza età. Una fascia, quest’ultima, sempre più numerosa in termini percentuali sulla popolazione complessiva".

s. fr.