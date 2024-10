Benvenuti al Park Vittoria Colonna. Subito pronti cinquanta posti auto

E’ fatta. Dal primo dicembre si potrà parcheggiare nel giardino dell’ex convitto Colonna che diventerà park Vittoria Colonna. Saranno disponibili 50 posti auto: la prima ora sarà gratuita, dalla seconda si pagherà il ticket. Questo grazie all’accordo raggiunto tra il Comune e Invimit – la società del Ministero dell’Economia e Finanze proprietaria dell’immobile – siglato ieri a Roma.

"Fondamentali – fanno sapere dal Comune – l’impegno dell’amministrazione comunale, la disponibilità di Invimit e l’interesse mostrato dal presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, Mirco Carloni". "La collaborazione con Invimit è stata decisiva – affermano gli amministratori fanesi – fin dall’inizio il presidente Mario Valducci e l’ad Stefano Scalera hanno mostrato la loro disponibilità. Il parcheggio rappresenta una risorsa strategica per Fano e un segnale tangibile del nostro impegno per migliorare la vivibilità del centro storico".

"Credo – commenta Carloni – che sia giunta l’ora di levare la parola ex da tanti luoghi della città. Il centro storico con i parcheggi al Vittoria Colonna torna ad avere una funzione anche commerciale e direzionale. Inoltre l’uso dell’area, da sempre chiusa, evita che l’immobile sia sfruttato da spacciatori e tossici come avvenuto con la precedente giunta. C’è un progetto di rilancio e per quanto potrò, con l’aiuto di tutti, lo farò da parlamentare della Repubblica affinché quel luogo torni ad essere funzionale a uno sviluppo sociale ed economico, spero già in pochi anni. Con il sindaco Serfilippi e il presidente della Regione abbiamo le idee chiare su come farlo tornare a vivere. È un immobile disponibile alla valorizzazione, faremo tutto il possibile affinché non si chiami più ex Vittoria Colonna ma park Vittoria Colonna". Va ricordato che Carloni, quando era assessore al Patrimonio, nel 2006, fu l’artefice della riapertura del piazzale della Caserma Paolini ad uso parcheggio: si ricavarono 200 stalli liberi. "Parcheggio che – sottolinea Carloni – come l’ho lasciato 20 anni fa, così è rimasto".

Invimit si impegna a garantire la manutenzione del giardino del Vittoria Colonna, compresa la potatura del verde e l’installazione di misure di sicurezza passive (come barriere contro intrusioni) e attive, inclusa l’installazione di impianti di videosorveglianza e sistemi di allarme. Il Comune, da parte sua, realizzerà le infrastrutture necessarie al funzionamento dell’area come parcheggio, compresi l’impianto di illuminazione pubblica e la ristrutturazione degli accessi. L’orario di ingresso va ancora definito, mentre il compito della chiusura e apertura sarà affidato, come per la Caserma Paolini, alla Protezione civile.

an. mar.