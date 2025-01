Bici rubata: l’ex assessore la ritrova con il Gps

Un furto sventato, una bici elettrica da 3mila euro recuperata e un ladro assicurato alla giustizia. E’ quanto accaduto lunedì pomeriggio a Fano grazie all’uso di un moderno antifurto GPS made in Cartoceto. Protagonista della vicenda è invece una fanese nota, Fabiola Tonelli (foto), ex assessore ai lavori pubblici e nota appassionata di mobilità sostenibile, che ha assistito in prima persona al recupero del suo mezzo, una cargo bike longtail, rubata in pieno giorno nel centro storico della città. Il colpo è avvenuto intorno alle 13, mentre la Tonelli si trovava sul posto di lavoro. L’allarme è scattato grazie al dispositivo Gps da poche centinaia di euro, che l’ex assessore aveva integrato nella bici e collegato al suo smartphone. "Affacciandomi alla finestra ho visto un uomo armeggiare sulla mia bici – racconta Tonelli –. Sono scesa immediatamente e ho trovato la catena spezzata. L’uomo si era già dileguato con la mia cargo bike". Grazie al tracciamento in tempo reale, Tonelli ha fornito alla polizia locale la posizione esatta del mezzo, che nel frattempo si dirigeva verso la Sassonia.

E così gli agenti, seguendo le indicazioni, hanno intercettato il ladro in zona Bersaglio e recuperato la bici in perfette condizioni. "Sono grata alla polizia locale per la rapidità e la professionalità dell’intervento. Senza il sistema antifurto Gps non avrei mai ritrovato la mia bici" ha commentato la Tonelli. Era stato il titolare di "Bici Cascioli" da cui la Tonelli aveva acquistato il mezzo, a consigliarle di adottare strumenti di sicurezza, facendole conoscere la ditta del territorio: "Oggi una ebike è un bene prezioso, ma con i giusti accorgimenti è possibile proteggersi e scoraggiare i furti" dice Filippo Cascioli. Dietro questa storia c’è quindi la tecnologia sviluppata da Trackting, azienda di Cartoceto specializzata in dispositivi antifurto Gps.

Ti.Pe.