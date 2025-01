Bigliettini d’addio e una messa in ricordo di Adriano

"Rimarrai sempre nei nostri cuori". Con queste parole, amici e colleghi della comunità fanese si preparano a rendere omaggio ad Adriano Francia, storico parrucchiere e figura amatissima, scomparso improvvisamente a 52 anni per le complicazioni di un ictus che non gli hanno lasciato scampo. La notizia della sua morte ha sconvolto l’intera città della Fortuna, dove Adriano aveva costruito una carriera di successo e intrecciato profondi legami di amicizia e stima.

I funerali si sono svolti martedì a Civitanova, nella sua terra d’origine, ma l’affetto che la città nutriva per lui ha spinto gli amici a organizzare un ulteriore momento di raccoglimento. Domani, nella chiesa di San Cristoforo, si terrà così una messa commemorativa per ricordare la sua vita e il suo amore per la comunità. Francia aveva iniziato il suo lavoro di parrucchiere nel 1986, trasferendosi a Fano, città che era diventata la sua casa. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto non solo tra i familiari, ma anche tra clienti e colleghi, che lo ricordano come professionista instancabile e persona generosa. La messa di domani sarà un’occasione per stringersi nel suo ricordo.

Tiziana Petrelli