Bilancio Fondazione Teatro, relazione pronta per il Consiglio

La relazione finale della commissione consiliare d’indagine sul bilancio 2024 della Fondazione Teatro della Fortuna, quello ereditato dalla precedente amministrazione, sarà pronta per il primo consiglio comunale di novembre, previsto per il 13. Tempi stretti quelli della presidente della commissione Ippolita Bonci del Bene che deve convocare ancora una seduta: quella con l’ex sindaco ed ex assessore alla Cultura Massimo Seri "che abbiamo deciso di ascoltare – spiega – perchè chiamato in causa nelle precedenti audizioni". "Il nostro compito – prosegue Bonci del Bene, consigliera comunale d’opposizione di Fano Cresce, lista nata in appoggio all’ex candidato sindaco del Pd, Cristian Fanesi – è fare chiarezza su cosa non abbia funzionato, evitare che certe situazioni possano ripetersi senza, però, creare capri espiatori". Alla sua prima esperienza in consiglio comunale, per Bonci del Bene la guida della commissione d’indagine è stata una sfida impegnativa: "Utile per entrare nel merito delle questioni e per fare chiarezza ma complicata per la gestione della comunicazione e dei rapporti con gli altri gruppi politici". Dopo l’audizione con Seri, che sembra abbia già dato la propria disponibilità, la presidente dovrà redigere la relazione finale: "Spero che sarà condivisa da tutta la commissione (composta da 10 consiglieri, uno per gruppo) visto che il clima è sempre stato buono". L’alternativa sarebbero due relazioni: una dell’opposizione e una della maggioranza. Bonci è anche convinta che il lavoro della commissione sia stato proficuo: "Sicuramente è stato importante entrare nel merito delle questioni ed avere tutta la documentazione". Intanto il consigliere di M5S, Francesco Panaroni, chiarisce perchè nell’ultima seduta del consiglio comunale, quella del 20 ottobre, ha votato contro sia alle modifiche dello statuto della Fondazione sia al bilancio. "Perchè si chiude la stalla – afferma Panaroni – dopo che i buoi sono scappati. E comunque per il futuro speriamo che la missione della Fondazione, ovvero trovare sostentamenti economici sul territorio, sia rispettata".

an. mar.