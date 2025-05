Bilancio ok. E l’avanzo di 200mila euro va in bitume

"Minori spese per mezzo milione, 100mila euro sbloccati e 200mila dell’avanzo di amministrazione che saranno subito destinati alla manutenzione delle strade". Nell’ultimo consiglio l’amministrazione di San Costanzo ha approvato il bilancio 2024, che rivela aspetti molto positivi, come sottolinea il sindaco Domenico Carbone (in foto con la sua giunta): "Il risultato raggiunto è il frutto di un’azione iniziata fin dai primi mesi del mandato, con un’attenta analisi dei conti e una ricognizione approfondita su tutti gli impegni di spesa degli anni precedenti. Ciò, ci ha permesso di sbloccare ben 100mila euro, che erano vincolati da oltre 10 anni e che ora possono finalmente essere utilizzati per nuove progettualità. A ciò si aggiungono 500mila euro di minori spese, grazie a una gestione rigorosa e al contenimento dei costi".

"A conferma della volontà di reinvestire subito le risorse recuperate – aggiunge il primo cittadino - abbiamo già approvato l’utilizzo di 200mila euro per nuove asfaltature". "Siamo orgogliosi di questo risultato – dichiara l’assessore al bilancio Flavio Sanchioni –, che è il frutto di un lavoro amministrativo serio. Aver riportato risorse dormienti nelle casse del Comune significa dare nuova linfa ai progetti per la comunità".

Esprime soddisfazione anche il vicesindaco Marco Sonnante: "L’attenzione alla manutenzione delle strade è una priorità concreta. I 200mila euro rappresentano un primo passo importante per avviare interventi che i cittadini aspettano da tempo".

