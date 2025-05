Bimba di 3 anni cade in piscina a Fano, salvata: “Il cuore non batteva più”

Fano, 26 maggio 2025 – Una tragedia sventata a Fano dove una bimba di 3 anni è stata salvata dall’annegamento in piscina. L'incidente è avvenuto ieri, domenica, intorno alle ore 16:15, presso i Bagni Cafè Arzilla. La bambina era caduta in acqua e rischiava di annegare. Si tratta, per la precisione, di una vasca di 1,13 metri di altezza nel punto massimo.

Intervento immediato dei soccorritori

La situazione era critica poiché la piccola era finita in arresto cardiaco. I bagnanti, bagnini e titolari del luogo si sono prontamente accorti dell’accaduto e sono intervenuti, riuscendo a rianimarla con l’uso del defibrillatore. Successivamente, il personale del 118 è arrivato e ha trasportato la bambina all'ospedale Salesi di Ancona per precauzione.

“Un bagnante l’ha vista a pancia in giù”

"Ho sentito la mamma della bambina questa mattina, sta bene, riconosce la madre, respira, ha ancora un po' di acqua nei polmoni ma sta bene" afferma Nicola Tanfani, titolare dei Bagni Cafè. Riferisce i dettagli dell’accaduto: "Un bagnante ha visto la bimba a pancia in giù nella piscina (profonda 113 cm), l'ha presa subito e l'ha portata da me - ha dichiarato. Sono poi entrato immediatamente in infermeria ed ho eseguito le manovre di emergenza. Durante l'emergenza, il dottore Montesi, un bagnante presente, mi ha affiancato."

"Il cuore della bambina non batteva più, abbiamo usato il defibrillatore ed è tornato a battere ma il respiro era comunque debole," prosegue Tanfani. "Abbiamo eseguito due respirazioni, un po' di bava è uscita, poi altre due e finalmente è uscita l'acqua ed è tornata a respirare."

Momenti di tensione e risposta rapida

"Nel giro di sette minuti - spiega il titolare - il personale medico era lì, ma a noi è sembrato un'eternità visti i momenti di tensione affrontati". Sulla dinamica dell'incidente, aggiunge: "Il padre era in spiaggia, la madre aveva affidato la bambina alla sorella per andare un attimo in bagno; mentre il marito si dirigeva verso il baby park, dove si trovavano le due sorelle, è successo tutto, una questione di minuti. Dopo l'incidente, la bambina, per ulteriori accertamenti, è stata osservata all'ospedale Salesi di Ancona.