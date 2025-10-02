Bimbi tra infiltrazioni e blackout. Nuova emergenza all’asilo Trottola

di Tiziana PetrelliLa violenta perturbazione che ieri mattina si è abbattuta su Fano ha messo a dura prova anche la scuola dell’infanzia Trottola, rimasta senza corrente elettrica e già da mesi alle prese con gravi problemi di infiltrazioni e perdite d’acqua. Maestre e collaboratori sono stati costretti ancora una volta a tamponare la situazione con secchi e stracci, mentre i bambini tra i 3 e i 6 anni hanno dovuto restare nelle aule senza poter utilizzare gli spazi esterni. Una scena raccontata dai genitori ma anche testimoniata dalle foto scattate, che mostrano l’acqua colare dai muri e il personale muoversi tra secchi e torce.

La preoccupazione delle famiglie è cresciuta di fronte all’ennesimo guasto. A dare voce al malessere è stata mamma Valentina Pucci: "Abbiamo provato con i canali ufficiali, con segnalazioni ai servizi educativi, ma la risposta è sempre stata molto vaga: entro novembre si faranno i lavori. Questi interventi però dovevano essere fatti prima, perché con il periodo autunnale e le piogge intense la struttura non regge. Ieri la situazione, viste le precipitazioni, è diventata insostenibile". Secondo quanto raccontato, l’acqua filtra dai muri e costringe i bambini a rimanere chiusi nelle aule. "Abbiamo cercato di non arrivare al livello mediatico – prosegue – ma viste le risposte insufficienti e il silenzio sui controlli di sicurezza, non abbiamo avuto alternative. Anche le maestre hanno fatto numerose segnalazioni senza alcun risultato. Ci sentiamo arrabbiate e deluse: quello che ci interessa davvero è la sicurezza dei nostri figli e del personale". Poi aggiunge: "Nell’asilo in totale ci sono un centinaio di bambini, non so quanti fossero presenti ieri, ma io ho visto con i miei occhi la situazione: erano senza elettricità, le maestre giravano con le torce, per terra c’erano secchi e stracci. Ci sono rimasta molto male". Le famiglie dicono di essere a conoscenza dell’affidamento dei lavori, ma senza certezze sulle tempistiche. "Si parla della settimana prossima, se il tempo lo permette – conclude Pucci –. Ma finora sono solo parole e passaparola. Ci auguriamo che qualcuno si muova prima che la situazione peggiori ancora".

Ieri il sindaco Luca Serfilippi si è recato personalmente in sopralluogo all’asilo, insieme alla coordinatrice scolastica Annalisa Tarini. "Ho voluto rassicurare famiglie e personale scolastico - ha poi riferito -, precisando che questa condizione terminerà a breve: entro la fine del mese risolveremo definitivamente il problema delle infiltrazioni". Il primo cittadino ha rivendicato la scelta dell’Amministrazione di destinare oltre un milione di euro all’edilizia scolastica: "Dopo tanti anni di trascuratezza abbiamo deciso di voltare pagina. Fin dal nostro insediamento abbiamo scelto di investire nelle scuole, perché sono il cuore della comunità e devono essere luoghi sicuri. I genitori possono stare tranquilli". E ha concluso: "È un impegno che ci siamo presi dal primo giorno di mandato e che stiamo mantenendo con interventi concreti".