Bimbo di 6 anni minacciato in centro: “Ti faccio uscire il sangue con lo spray al peperoncino”

Fano, 13 settembre 2025 – Un pomeriggio di paura quello vissuto mercoledì scorso in via Arco d’Augusto, dove una famiglia con un bambino di sei anni si è trovata nel mirino di un gruppo di una quindicina di adolescenti, in gran parte di origine magrebina. Il piccolo camminava mano nella mano con la madre, accanto al padre, quando il branco lo ha preso di mira. Una ragazzina, tra risate e sghignazzi generali, gli si è rivolta con parole agghiaccianti: “Con lo spray al peperoncino ti facciamo uscire il sangue dagli occhi”.

Una minaccia che ha gettato nel panico la famiglia, tanto che la madre ha implorato il marito di non reagire per paura di conseguenze peggiori. L’episodio si è concluso senza che i ragazzi passassero dalle parole ai fatti, ma la paura è rimasta forte. Il bambino si è stretto alla madre, la sensazione di essere in trappola, circondati e impotenti, ha reso quei minuti interminabili. Solo dopo che il gruppo si è allontanato la famiglia, ancora scossa, ha potuto riprendere fiato e rivolgersi subito dopo alla polizia per denunciare l’accaduto.

Quel gruppo di giovanissimi, già noto alle forze dell’ordine e alla città per episodi simili di bullismo e intemperanze, si ritrova spesso nella zona del centro storico, attorno all’Arco d’Augusto. Per questo la vicenda di mercoledì riporta sotto i riflettori il tema del degrado giovanile e della sicurezza in un’area frequentata quotidianamente da famiglie e bambini. Via Arco d’Augusto, con le sue vetrine, i locali e le passeggiate dei turisti, è uno dei biglietti da visita di Fano. Che un bambino possa essere minacciato in pieno giorno in quel contesto, davanti a decine di persone, diventa non solo un fatto di cronaca ma un campanello d’allarme. Tanto più che l’episodio non è isolato.

Negli ultimi mesi il centro di Fano è stato teatro di episodi di bullismo e violenza: un giovane bengalese era stato accerchiato, picchiato e derubato al Pincio da una gang di magrebini; in pieno centro tre tunisini avevano rapinato minorenni ed erano poi finiti in carcere. A questo si aggiungono le segnalazioni per spaccio nei parchi pubblici e i sequestri di droga operati dalle forze dell’ordine, che hanno confermato la presenza di un sottobosco giovanile sempre più difficile da contenere. Per non parlare dell’azzuffata tra tra adolescenti, tutte femmine, che si è verificata nel bel mezzo dell’estate fanese, lungo il corso, davanti alle vetrine di una nota catena di intimo, a pochi passi dalla piazza XX Settembre: con botte, parolacce, minacce e bestemmie.