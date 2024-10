Biodigestore a Barchi, servono altre verifiche. Il Consiglio di Stato chiede perizie ambientali

Sulla vicenda del biodigestore di Barchi serviranno nuovi accertamenti tecnici di carattere ambientale. Li ha disposti il Consiglio di Stato prima di esprimersi in modo conclusivo sui ricorsi presentati dal Comune di Terre Roveresche e da alcuni cittadini sostenuti dal ‘Comitato a difesa del Territorio’ contro la sentenza del Tar Marche del 15 aprile 2023 che rigettò la richiesta di annullamento dell’autorizzazione a costruire l’impianto. Per l’esattezza, con propria sentenza non definitiva del primo ottobre, l’organo giurisdizionale che rappresenta il massimo giudice amministrativo ha stabilito che sono necessarie verifiche, affidandole a un docente o a più docenti individuati dal preside della facoltà di Ingegneria civile e ambientale dell’Università Politecnica delle Marche, inerenti alle valutazioni ambientali compiute dalla Provincia di Pesaro e Urbino (che ha rilasciato l’autorizzazione a realizzare l’impianto il 7 luglio 2022) e alla sussistenza o meno di eventuali vincoli nell’area ricompresa dal progetto.

Una decisione, questa del Consiglio di Stato, rimarcata con soddisfazione dal ‘Comitato a difesa del Territorio’, che sin dal primo momento si batte contro l’impianto: "È una sentenza che ha riconosciuto la rilevanza delle questioni sollevate coi ricorsi dei cittadini e del Comune e che ha preso in considerazione le preoccupazioni espresse con gli stessi atti. I tecnici incaricati avranno il compito fondamentale di esaminare le questioni relative all’impatto ambientale e progettuale dell’opera. In particolare, si dovranno approfondire le implicazioni ambientali, tenendo in considerazione la matrice geologica e idrogeologica del sito e verificare che il progetto rispetti le normative vigenti. Una fase cruciale per chiarire le criticità già segnalate dai nostri consulenti. Il Comitato continuerà a seguire attentamente la situazione e si impegna a mantenere la cittadinanza costantemente informata sugli sviluppi futuri. Con fiducia e determinazione rinnoviamo il nostro impegno a salvaguardia del territorio, affinché le esigenze della comunità siano sempre rispettate e valorizzate. La nostra battaglia è un cammino collettivo e insieme continueremo a lavorare".

La sentenza non definitiva emanata tre giorni fa dal Consiglio di Stato va ad ‘arricchire’ una vicenda già fortemente ‘sub iudice’, nei confronti della quale sono tuttora pendenti il ricorso del Comune al Tribunale amministrativo regionale contro la proroga di un anno per l’inizio del lavori concessa dalla Provincia alla ditta Feronia nell’estate 2023; e il ricorso, sempre al Tar, presentato dell’azienda contro la dichiarazione di intervenuta decadenza dei termini del titolo edilizio notificato a Feronia dagli uffici comunali di Terre Roveresche nei primissimi giorni del luglio scorso. Va ricordato, infatti, che per effetto della proroga, la ditta aveva tempo per cominciare i lavori fino al 30 giugno 2024, ma entro quella data, dagli accertamenti eseguiti dalla polizia locale, risulterebbe che abbia posizionato solo un cartello di cantiere e una parziale recinzione dell’area e che a tutt’oggi non sia stato eseguito nessun altro intervento. La prima udienza, in merito, è prevista per mercoledì prossimo, 9 ottobre. Sulla questione biodigestore va anche citato l’esposto denuncia alla Procura della Repubblica sottoscritto e inviato nel maggio scorso da sette cittadini di Terre Roveresche e di Mondavio aderenti al ‘Comitato a difesa del Territorio’ in merito alla proroga di un anno del termine di inizio lavori, senza la quale sulla possibilità di realizzare l’impianto sarebbe calata la parola fine già dal 26 luglio 2023.

Sandro Franceschetti