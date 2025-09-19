Vincere
CronacaBiodigestore al Consiglio di Stato, cresce l’attesa
19 set 2025
SANDRO FRANCESCHETTI
Cronaca
Biodigestore al Consiglio di Stato, cresce l’attesa

Il massimo giudice amministrativo non si è ancora espresso sull’impianto che dovrebbe sorgere a Barchi. Comune e comitato in trincea

Una manifestazione del Comitato a difesa del territorio contro il biodigestore di Barchi

Una manifestazione del Comitato a difesa del territorio contro il biodigestore di Barchi

Biodigestore a Barchi? Il massimo giudice amministrativo non si è ancora espresso. Ieri mattina, a Roma, si è tenuta la seconda udienza al Consiglio di Stato in merito al ricorso del Comune di Terre Roveresche e del ‘Comitato a difesa del Territorio’ contro la decisione del Tar Marche del 15 aprile 2023 che rigettò la richiesta di annullamento dell’autorizzazione a costruire l’impianto.

Dopo la trattazione e la dichiarazione che sono stati assunti e verificati tutti i documenti presentati dalle parti (il Comune e il Comitato da un lato e dall’altro Feronia srl, che vuol costruire l’impianto) l’udienza si è conclusa senza un pronunciamento e non c’è una data certa sulla pubblicazione della sentenza, che potrebbe essere prossima oppure scivolare in avanti per diversi mesi. Al riguardo uno dei portavoce del ‘Comitato a difesa del Territorio’, Mauro Biagioli evidenzia: "Non sappiamo quali saranno i tempi della sentenza in quanto la cosa è a totale discrezione dei giudici coinvolti. Una cosa però la sappiamo, aspettiamo fiduciosi l’esito, consapevoli di aver fatto il massimo per cercare di tutelare il nostro territorio, la nostra salute e il futuro dei nostri figli e di tutte le attività che faticosamente combattono ogni giorno perché credono che qui vale la pena vivere".

Biagioli non risparmia un messaggio critico contro la Provincia: "Sicuramente le opportune verifiche dovevano essere fatte dall’Ente di via Gramsci a Pesaro prima di rilasciare le autorizzazioni, cosa che non è avvenuta, nonostante le mille problematiche sollevate durante la conferenza dei servizi".

Poi aggiunge: "Noi potevamo fare di più e meglio? Certo, ma potevamo anche starcene tranquilli sui nostri divani. E invece no e ancora no. Grazie alla preziosa e fondamentale collaborazione di tutti coloro che credono in noi abbiamo messo in campo il massimo per cercare di dare il nostro contributo e fermare un opera folle e potenzialmente dannosa per il nostro territorio. Al di là della sentenza che non è ancora arrivata, noi continueremo a contrapporci, al fianco dell’Amministrazione Comunale, a un impianto insalubre di prima classe, industriale a tutti gli effetti e dalle dimensioni inadeguate. Che sorgerebbe in una zona agricola, circondata dai terreni di aziende agrarie e vitivinicole prestigiose, autentiche portabandiera di un territorio di autentica eccellenza sotto il profilo agroalimentare".

Sandro Franceschetti

