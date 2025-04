Biodigestore, è scontro istituzionale. Provincia ai ferri corti col Comune

Il presidente Giuseppe Paolini non ha mandato giù il nuovo ricorso di Terre Roveresche contro la Provincia a proposito del biodigestore di Barchi. "Il sindaco Antonio Sebastianelli – si chiede Paolini – che ora si erge a fiero paladino contro il biodigestore, annunciando trionfalmente ’l’ennesimo ricorso al Tar contro la Provincia’ dopo averne peraltro già persi due, è lo stesso che in origine ha avallato e anche indirizzato verso il sito di Barchi l’impianto, come dichiarato e confermato dagli amministratori di Feronia? E’ lo stesso sindaco che nel 2020 ha indetto assemblee pubbliche per illustrare il progetto di Feronia finalizzato a realizzare un impianto integrato anaerobico e aerobico nell’area adiacente all’ex discarica di Ca’ Rafaneto?"

Paolini si dice "stufo di essere tirato in ballo da atteggiamenti che hanno assunto contorni oggettivamente strumentali. Quando si sceglie un sito è legittimo il dibattito politico. E Terre Roveresche, con il sindaco Sebastianelli, ha fatto la sua scelta politica convogliando Feronia a Barchi. Ma quando il sito è stato autorizzato, la garanzia della legittimità sull’inizio dei lavori e sugli altri aspetti procedurali è fornita dalla parte tecnica. Ora il Comune interferisce continuamente con gli atti tecnici degli uffici della Provincia. Ma abbiamo visto che il Tar ha già dato ragione alla Provincia, rigettando sia il ricorso per l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata alla ditta nel luglio del 2022, sia quello in cui il sindaco Sebastianelli contestava la concessione della proroga per l’inizio lavori".

"Il Comune di Terre Roveresche – prosegue Paolini – continua la guerra agli atti della Provincia i cui uffici come sempre svolgono approfondite e rigorose istruttorie tecniche: il resto sono accuse e ingerenze politiche strumentali".

"Sin dalla prima conferenza dei servizi – replica Sebastianelli – siamo stati contrari alla realizzazione dell’impianto, non consono a questo territorio. La Provincia non si è ancora resa conto della localizzazione, eppure la viabilità, disastrata, dovrebbe conoscerla. E’ inconcepibile sostenere che i lavori siano iniziati regolarmente entro il 30 giugno scorso solo per l’affissione di un cartello e l’installazione di alcuni metri di recinzione. La Provincia si è mai degnata di fare i dovuti sopralluoghi? Non ci risulta. Come non ci risulta che Paolini abbia mai partecipato alle assemblee del comitato che si batte contro il biodigestore".

An.Mar.