Fano, blitz al Vittoria Colonna. Bivacchi e sporcizia: 8 denunciati

Fano, 18 aprile 2023 – Ormai è "ufficialmente" l’hotel degli sbandati, l’ex convitto Vittoria Colonna. I residenti protestano, per una situazione complicata, vista anche la presenza di una scuola vicina, la Corridoni, e quindi dei bambini che la frequentano, e il permanere dei senza tetto che stazionano nelle tante stanze dell’edificio, in disuso e in degrado, da anni. La polizia fa il possibile, e dà risposte, anche se è come prosciugare il mare con il cucchiaino.

Una di queste risposte è il blitz avvenuto all’alba, ore 5 circa, dello scorso venerdì. Gli agenti diretti dal dirigente del commissariato di Fano, Stefano Seretti, hanno fatto irruzione all’interno dell’edificio e vi hanno sorpreso 8 persone che stavano dormendo. Erano tutti stranieri, tra i 20 i ai 40 anni: un albanese, poi tutti africani, tra tunisini, somali, e della Guinea. Tutti richiedenti asilo, sono stati allontanati dall’edificio e denunciati a piede libero per invasione di edifici.

Le condizioni dei locali in cui queste persone alloggiavano erano pessime, dal punto di vista igienico sanitario: vetri spaccati disseminati per terra, pezzi di mobili rotti, escrementi sia umani che animali, centraline elettriche devastate, materassi rotti e sporchi.

Ma di fatto, sopratutto la presenza di materassi, fa sì che ormai qualcuno si faccia all’interno delle stanze dei "mini appartamenti", in cui a volte oltre a dormire si cena anche con pasti di fortuna. L’ingresso all’interno dell’edificio è "garantito" dalla rottura di una rete di recinzione, dietro alla centralina Arpam. Quella stessa rete che la proprietà aveva provveduto a rimettere a posto tempo fa, incaricando anche una ditta di vigilanza di svolgere controlli notturni intorno all’edificio. Ma la situazione non è stata risolta. Il commissariato sta cercando di mantenere il tutto sotto controllo. Intanto le proteste dei residenti continuano, visto che gli abitanti non si sentono per nulla sicuri di abitare vicino a un concentrato di degrado e abbandono come l’ex Vittoria Colonna. In definitiva, un bubbone da sanare a due passi dal centro storico di Fano. Una situazione che finora negli anni non ha dato problemi gravi, a livello di ordine pubblico. Ma la polizia vuole evitare il più possibile tutti i potenziali pericoli.