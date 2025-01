Bmw va in A14 ma si schianta sul guardrail

Due incidenti nella notte di sabato a Fano. Poco prima delle 22 sulla Statale, una Fiat Punto condotta da un 29enne tunisino, residente a Pesaro, mentre procedeva in direzione Pesaro ha tamponato una Opel Astra condotta da un fanese del 1988. E’ intervenuta la Polizia locale, ma non ha rilevato feriti, benché le due auto fossero seriamente danneggiate, tanto che è stato richiesto l’intervento dell’Aci per rimuovere i mezzi.

Un altro incidente (foto) è stato rilevato dopo la mezzanotte: una Bmw si stava immettendo nell’A14 quando è andata fuori strada, autonomamente, mentre ancora si trovava sulla rampa di accesso di via Visconti. Sulla Bmw c’era una ragazza del 2000 di Colli al Metauro che per cause in corso di accertamento della Polizia locale, non ha mantenuto il controllo del veicolo andando a urtare contro il guard rail laterale. Trasportata al pronto soccorso dal 118 ha riportato lesioni lievi.