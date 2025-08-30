Boati nella notte: assalto al bancomat a Cerasa

Non si ferma la ‘strage’ di bancomat nella Valcesano. L’altra notte, verso le 3,45, una banda di malviventi ha fatto saltare lo sportello erogatore di contanti della Banca di Credito Cooperativo di Fano a Cerasa di San Costanzo. Due esplosioni nel giro di pochi secondi hanno squarciato il silenzio della notte, svegliando di soprassalto gli abitanti della zona, diversi dei quali sono poi scesi in strada per vedere da vicino gli effetti di quei paurosi ‘botti’ ravvicinati.

Al momento non si conosce con esattezza l’entità del bottino, ma non dovrebbe essere consistente, perché nonostante le deflagrazioni abbiano distrutto il bancomat, sembra che i delinquenti non siano riusciti a penetrare nel vano interno e prelevare per intero le cassette contenenti le banconote da 50 e 20 euro. Sul posto sono sopraggiunti nel giro di pochi minuti i carabinieri di San Costanzo, agli ordini del luogotenente carica speciale Antonio Meduri, che hanno sentito subito i primi testimoni.

Sembra che i delinquenti siano arrivati e fuggiti a bordo di una macchina nera, o comunque di colore scuro, di grossa cilindrata. Due persone incappucciate e vestite di nero sarebbero scese dall’auto, mentre la terza le aspettava a bordo del veicolo. Pochi secondi, le due esplosioni e poi la fuga in direzione Fano. Nessun dubbio sul fatto che gli autori siano ‘professionisti del settore’ e che abbiano utilizzato l’ormai nota ‘tecnica della marmotta’, con l’introduzione di povere da sparo nella bocchetta del dispositivo e poi l’azionamento di un innesco radiocomandato. Sulla vicenda interviene il responsabile di zona dell’Udc Marco Gasparini: "E’ un atto criminale che colpisce non solo la banca, ma l’intera comunità, privata di un servizio essenziale, perché ora in tutta la frazione di Cerasa non esiste più un bancomat. Come esponente dell’Udc esprimo la mia piena solidarietà alla Banca di Credito Cooperativo di Fano e chiedo formalmente alle istituzioni un maggior controllo sul territorio, a salvaguardia della sicurezza". In effetti, il bancomat in questione era l’unico presente a Cerasa e ora i numerosi abitanti di questa frazione sancostanzese per effettuare un semplice prelievo dovranno spostarsi di diversi chilometri, raggiungendo il capoluogo.

Sandro Franceschetti