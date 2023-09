Anche Bobby Solo per i 50 anni d’amore del costruttore Petrucci

Fano, 5 settembre 2023 – “Ho fatto quello che non ho putoto fare da giovane per cui per i 50 anni di matrimonio con mia moglie Graziella, che è in splendida forma, ho organizzato questo anniversario con amici e parenti", dice il costruttore edile Paolo Petrucci, base a Lucrezia ma attivissimo in città dove ha diversi cantieri aperti, da via Risorgimento fino alla Sassonia.

Sabato Petrucci ha invitato oltre cento persone al Grand Hotel di Rimini. "C’ero stato per un compleanno e il posto mi era piaciuto molto", racconta. Ma oltre alla location anche un ospite d’eccezione perché ha cantato Bobby Solo, dopodiché è entrato in scena un Dj popolare in città.

"E’ stato bravissimo Bobby Solo perché è arrivato nel pomeriggio e si è intrattenuto con gli ospiti prima di andare a cena e poi ha anche cantato le sue canzoni più note ed anche brani di rock and roll per cui in molti si sono alzati e hanno raggiunto la pista da ballo. Una persona gentilissima. Perché proprio lui? Una scelta fatta da mio figlio Massimiliano che ora lavora a New York, è un ingegnere e conosce molto bene quel mondo perché ha lavorato con Vasco Rossi ed è anche amico di Red Ronnie".

A disposizione, per evitare l’etilometro, anche un pullman per riportare gli ospiti a Fano e Lucrezia. Una serata che ha visto la partecipazione di tanti fanesi: ai tavolini è stato visto il sindaco Massimo Seri, quindi il deputato Mirco Carloni, il procuratore della Repubblica Cristina Tedeschini che pare lasci Pesaro per la procura dei minori di Ancona e che era al tavolo con la figlia di Petrucci, Elisabetta, chirurgo estetico; è arrivato da Roma il generale Giovanni Gagliano, ex comandante della caserma Nato di Pesaro.

Quindi l’ex presidente Confindustria Mauro Papalini e figure conosciute come Alessandro Gualandi. La filosofia che sta dietro a questa festa? Paolo Petrucci dice: "Perché ancora mi diverto quando lavoro".