Bomba day a Monte Porzio: evacuazione per disinnesco ordigno bellico

Circa 100 persone evacuate dalle loro abitazioni entro le 8,30 del mattino e divieti di sosta e di circolazione dei veicoli in una serie di vie a partire già dalle 8. Sono le misure di sicurezza stabilite per domani: il ‘bomba day’ di Monte Porzio, quando gli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore (Bo) arriveranno per le operazioni di disinnesco e brillamento della bomba d’aereo da 500 libbre, pari a oltre 2 quintali e con 66 chili di tritolo al suo interno, rinvenuta in un terreno agricolo in zona Montebello, nella campagne tra il capoluogo e la frazione di Castelvecchio.

Le procedure, coordinate dalla Prefettura di Pesaro-Urbino e dal Comando delle Forze Operative Nord dell’Esercito di Padova, prevedono due fasi distinte: la delicata neutralizzazione sul posto dell’ordigno e il suo successivo trasporto e brillamento in una cava lungo il fiume Cesano, nel territorio di Corinaldo. Per regolare le complesse attività, la Prefettura ha convocato per la giornata di domani il Centro Coordinamento Soccorsi nella sala consiliare del Comune, in viale Cante.

L’area interessata dall’evacuazione e dai divieti di sosta e di circolazione dei veicoli, fino al termine delle operazioni di bonifica, è tutta quella che si trova nel raggio di 1.282 metri dal luogo di ritrovamento dell’ordigno. Per l’esattezza, via Del Fosso, via Montegrappa, via Fusarola, via Barberini (nel tratto che va dal cimitero all’incrocio con via Montale), via Falcone-Borsellino, via Sandro Pertini, via Giacomo Matteotti (dal civico 28 al civico 56) e via Brenta.

Già da ieri e anche per tutta la giornata odierna e fino alle 17 di domani è operativo il divieto di circolazione a tutti i veicoli in via Montebello, nel segmento dal civico 9 all’intersezione con via Fusarola, per non intralciare il lavoro dei mezzi militari, della polizia locale e delle forze dell’ordine. Per i cittadini evacuati, nelle ore in cui dovranno rimanere fuori casa, è stata allestita un’area di accoglienza nella palestra comunale del centro sportivo Olimpia di via Risorgimento. Le operazioni di sgombero delle abitazioni domattina cominceranno alle 7,30.