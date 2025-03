Borse di studio per gli studenti delle scuole superiori

Il Comune di Pergola ha pubblicato sul proprio sito il modulo per la domanda di richiesta delle borse di studio riservato agli studenti delle scuole superiori il cui nucleo familiare abbia un reddito Isee fino a 13.500 euro. Le istanze dovranno essere inoltrate via mail, corredate della dichiarazione Isee 2025 e da un documento di identità, all’indirizzo protocollo@comune.pergola.pu.it. L’ultimo giorno utile per l’invio dell’istanza è il 3 aprile prossimo. Per tutte le info e per eventuali chiarimenti si può contattare l’ufficio servizi sociali del Comune, guidato dalla dottoressa Tittoni, componendo il numero telefonico 0721.7373277.

s.fr.