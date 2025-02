Bosco a Monteschiantello, la Lupus: "Servivano 6mila euro, ne abbiamo raccolti 10mila"

La raccolta fondi per il progetto "Il Bosco per La Vita Raddoppia" si è conclusa il 31 gennaio con un successo che è andato oltre le più rosee aspettative: "Abbiamo raccolto 10.030 euro - si legge in una nota degli organizzatori -, ben oltre l’obiettivo minimo di 6.000, a dimostrazione di quanto i cittadini credano nella necessità di nuovi boschi e nella tutela del verde". Grazie a questa grande generosità, La Lupus in Fabula potrà piantare nel 2025 "600 nuovi alberelli e arbusti per dare più ossigeno al futuro" in un ettaro di terreno a Monteschiantello, concesso dal Comune di Fano. Ora l’associazione ambientalista ringrazia i 121 donatori, tra cui La Saponaria, Schnell Spa, Masetti Cinema e Marelift e chiede all’amministrazione fanese un cambio di passo: "Servono un censimento, un Piano del Verde, tecnici qualificati e una gestione più attenta, perché il verde urbano torni a essere una risorsa, non un problema".