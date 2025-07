Botte da orbi al Lido di Fano: è allarme. “Basta, situazione fuori controllo”

Fano, 7 luglio 2025 – Una nuova rissa tra giovanissimi, la terza dall’inizio dell’estate, ha acceso i riflettori su quella che ormai è diventata una desolante normalità al Lido.

Il violento episodio avvenuto sabato notte davanti all’Excelsior con urla, pugni e sedie volate sotto gli occhi increduli dei passanti, ha provocato una valanga di reazioni. E sebbene in questo caso (come in quello immediatamente precedente) non sia stata sporta alcuna denuncia, la politica rompe il silenzio e prende posizione. “Non è un caso isolato – osserva Marta Ruggeri, capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale – è il terzo episodio dall’inizio dell’estate e conferma quanto già denunciato da esercenti, cittadini e famiglie. La situazione è chiaramente fuori controllo”.

Ruggeri parla anche come madre, non solo come esponente politico. “Serve una risposta collettiva e culturale. La repressione, da sola, non basta. Le forze dell’ordine sono sotto organico e fanno già il massimo, ma la sicurezza non si costruisce solo con il controllo. È necessaria un’alleanza educativa tra scuola, famiglia, istituzioni, parrocchie, associazioni, realtà sportive e culturali. Dobbiamo restituire ai nostri ragazzi spazi in cui crescere e sentirsi parte di una comunità”.

Nel suo intervento, Ruggeri chiede all’amministrazione comunale di aprire un confronto vero con chi lavora sul territorio. “Non possiamo dimenticare gli adolescenti – avverte – sono cittadini in formazione, e se non li accompagniamo oggi, rischiamo di perderli domani”.

Attacca anche anche la consigliera regionale Micaela Vitri del Pd: “La destra si riempie la bocca con la parola sicurezza, ma nei fatti la giunta Acquaroli ha dimostrato inerzia. Ho analizzato le due principali leggi regionali in materia, e il quadro che emerge è chiaro: mancano trasparenza, programmazione e coordinamento. La Consulta regionale per la legalità non ha mai pubblicato una relazione. La sicurezza non è uno slogan: è un dovere verso chi vive nelle Marche. E questo dovere è stato tradito”.

Dura la presa di posizione di Alessia Morani, ex parlamentare: “Al Lido è accaduto qualcosa che non si era mai visto: una maxi rissa con decine di persone. Un esercente del posto ha detto sconsolato che la situazione è fuori controllo. E mentre i commercianti pensano alla vigilanza privata, il governo Meloni resta a guardare. I reati sono in aumento, ma il personale di polizia è sempre lo stesso, se non meno. Il famoso decreto sicurezza? Solo propaganda: non serve a nulla”.

Sulla stessa linea anche Renato Claudio Minardi, consigliere regionale Pd, che parla di una “situazione ormai fuori controllo”. “A Fano – aggiunge – il sindaco è della Lega e in giunta siedono esponenti di Fratelli d’Italia, quegli stessi che attaccano duramente i sindaci di centrosinistra quando succedono fatti analoghi. Ora che la responsabilità è loro, tacciono. Il governo Meloni continua a fare proclami, ma non assegna personale alle forze dell’ordine. Serve prevenzione, non solo repressione. Premier Meloni, Ministro Piantedosi: se avete davvero a cuore la sicurezza dei cittadini, siate conseguenti”.