Botti al bando. Pronta l’ordinanza

Fuochi artificiali, ‘botti’ e petardi vietati da domani a lunedì 6 gennaio. Lo dispone l’ordinanza sindacale emessa "a tutela delle persone e degli animali", considerato "che i fuochi d’artificio – è scritto – hanno effetti negativi sugli animali domestici e sulla fauna selvatica, terrorizzata dai rumori". E per dare l’esempio il Comune ha deciso di proporre per l’ultimo dell’anno, in piazza XX Settembre, fuochi d’artificio pet friendly, con tanti giochi di luce ma senza rumore. Eeffetti luminosi solo coreografici, (costo 8mila euro), in linea con quanto disposto dall’ordinanza". Sappiamo – ha commentato il sindaco Luca Serfilippi – gli effetti negativi che i ‘botti’ possono avere sugli animali e per questo abbiamo voluto dare il buon esempio".