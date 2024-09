Boxe Roveresca, quanti talenti. Dal giovane Furio al master Pieretti

In rampa di lancio la nuova stagione dell’Asd Boxe Roveresca. Da lunedì riprenderanno i corsi nella palestra di Barchi, in via Bartevecchia, dove l’allenatore Salvatore Tardivo, tecnico di primo livello della sigla Wtka Csain Coni e preparatore atletico di sport da combattimento e di squadra, ha creato una fucina di campioncini che nei mesi scorsi si sono fatti valere in tutta Italia. "Le attività che proponiamo – spiega Tardivo – si svolgono tutti i giorni dal lunedì al giovedì, dalle 18 alle 20, per gli atleti da 14 a 60 anni e il martedì e il giovedì, dalle 17 alle 18, per il settore giovanile 10-13, maschi e femmine. Si tratta di allenamenti sia funzionali al pugilato, agonistico o amatoriale, sia di fitness e potenziamento muscolare, anche per la difesa personale. Il nostro è un sodalizio molto attento ai valori dello sport, che abbiamo tradotto in un motto stampato su cartelli affissi in ogni angolo della palestra: ‘Disciplina, rispetto e sacrificio’".

Per iscriversi basta chiamare il 320.4430326. Come detto, accanto a un nutrito gruppo di amatori, nella Boxe Roveresca stanno crescendo vari talenti. Primo fra tutti il 15enne Aldo Furio (juniores) che nell’ultima stagione ha conquistato il primo posto al Trofeo Città di Roma Wtka, al Trofeo Città di Foggia, sempre Wtka, al Torneo di Gissi (Ch) Kti, agli Assoluti di Roma Etf, dove, oltre alla medaglia d’oro ha conquistato anche il ‘cinturone’, e agli Assoluti Wka di Rimini. Ottimi pure i risultati degli altri juniores Lorenzo Rosa e Marco Battestini, e del master Mirco Pieretti, che ha ottenuto 3 medaglie d’argento.

s.fr.