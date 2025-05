Boy League e Fano 12 Cup: protagonisti i giovani pallavolisti

A Fano due weekend all’insegna della pallavolo giovanile con protagonisti oltre 500 atleti e almeno un centinaio di accompagnatori: è quanto ha annunciato ieri mattina la società sportiva Virtus Fano, in una conferenza stampa in cui l’organizzatore e braccio operativo Marco Mantile ha illustrato i dettagli di due importanti eventi sportivi in arrivo in città.

Il primo è la Boy League, finale nazionale Under-14 maschile che assegnerà lo scudetto: si terrà dal 23 al 25 maggio, con partite al Palas Allende e a Lucrezia, e finalissima domenica 25 alle 17. Otto le squadre partecipanti. Il secondo appuntamento è la prima edizione della Fano 12 Cup, torneo Under-12 femminile che si disputerà dal 31 maggio al 2 giugno, con 20 squadre provenienti da sei regioni italiane che riempiranno tutti gli impianti sportivi del volley fanese. La finale si giocherà domenica 2 giugno alle ore 15, al Circolo Tennis.

I due eventi porteranno in città circa 1200 presenze turistiche, chiudendo così una stagione che, tra tutti gli appuntamenti firmati Virtus, ha generato circa 5000 presenze alberghiere. "Un traguardo – ha sottolineato Mantile – che racconta il nostro impegno per il settore giovanile e per la città". E in mente c’è già una nuova iniziativa: un torneo amatoriale nazionale.

ti.pe.