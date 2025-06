Brodetto, chiusura da applausi. E la pesca torna protagonista

Con una lunga serie di eventi sold out, dopo tre giorni di successi, con il pubblico scatenato al concerto di Gualazzi, Marina Rei e la vittoria del Ciuppin di Giuseppe Bizioli come migliore Zuppa di Pesce Italiana 2025, ieri si è chiusa la 23esima edizione di BrodettoFest. "Grandi numeri per questa edizione – sottolinea l’assessore ai Grandi Eventi, Alberto Santorelli – non potevamo aprire la stagione estiva in modo migliore. Siamo riusciti a valorizzare il pescato, tutta la filiera e il sistema della marineria che, nonostante le difficoltà, porta ricchezza alla città".

"Quest’anno il BrodettoFest non solo si è confermato una manifestazione di successo - ha commentato il deputato Mirco Carloni (presidente della Commissione agricoltura) – ma ha anche rappresentato l’Italia a Sea Food Global Expo, la fiera mondiale della pesca di Barcellona. La pesca e l’acquacoltura sono finalmente tornate protagoniste dell’economia nazionale. Fin dall’inizio della legislatura, governo e parlamento hanno impresso una svolta netta rispetto al passato, puntando con decisione sul rilancio di questo settore primario. Insieme ad agricoltura e silvicoltura, oggi la pesca è tra i comparti con la crescita più significativa. Lo confermano i dati Istat: il valore aggiunto del settore primario è aumentato del 2%, trainando lo sviluppo economico del Paese. Grazie a un’azione determinata in sede europea, il governo ha ottenuto risultati storici: per il 2025 non è prevista alcuna riduzione dei giorni di pesca. Possiamo, dunque, sostenere di aver voltato pagina: oggi il settore ittico ha finalmente una prospettiva concreta di crescita, sviluppo e centralità strategica. Abbiamo contrastato un ambientalismo ideologico che in passato ha finito per penalizzare pescatori e agricoltori, portando alla scomparsa del 40% delle marinerie italiane. Noi abbiamo scelto un altro approccio: riconoscere a questi lavoratori il ruolo di custodi del mare e della terra, conciliando sostenibilità ambientale ed economica".

E ancora Carloni: "Abbiamo sempre sostenuto che la pesca doveva avere pari dignità rispetto all’agricoltura e così è stato. I pescatori sono stati riconosciuti come veri ‘agricoltori del mare’ e, per la prima volta, al G7 Agricoltura dello scorso settembre si è tenuta una sessione interamente dedicata a pesca e acquacoltura. Un segnale forte che ha fatto seguito a misure concrete, come l’estensione del Fondo di solidarietà nazionale anche al comparto ittico nella legge di Bilancio 2024. Credere nel settore ittico significa investire nel suo futuro. Sono stati avviati 150 progetti innovativi grazie a 180 milioni di euro di fondi complementari al Pnrr, portando a un incremento medio del 20% del fatturato delle imprese coinvolte. Inoltre con i 250 milioni di euro dei fondi Innovazione Ismea, per il triennio 2023-2025, il settore potrà dotarsi di strumenti digitali, robotica e sensoristica per affrontare le sfide del futuro con maggiore efficienza e competitività".

Anna Marchetti