I giorni del BrodettoFest. La miglior zuppa di pesce? Ecco il vincitore

Fano, 2 giugno 2025 – Il ciuppin ligure di chef Giuseppe Bizioli, che aveva già vinto nel 2023, si aggiudica il premio come Migliore Zuppa di Pesce Italiana del 2025 con questa motivazione: “Per riuscire a interpretare la tradizione e la modernità allo stesso tempo”. A decretarne il successo, nella serata di ieri del BrodettoFest, i voti della giuria popolare sommati a quelli della giuria tecnica. A confermare il valore della manifestazione, organizzata dalla Confesercenti provinciale, la presenza nella giornata di ieri del presidente della Regione Francesco Acquaroli che, accolto dal sindaco Luca Serfilippi, ha visitato gli stand e incontrato i protagonisti. “Eventi come il BrodettoFest – ha dichiarato Acquaroli – sono motivo di orgoglio per le Marche e un’opportunità concreta di crescita per la comunità”.

Dopo tre giorni fortunatissimi con ospiti che hanno infiammato il pubblico, come il concerto di sabato sera di Marina Rei, oggi gli ultimi appuntamenti del BrodettoFest. Si parte alle 13, al palalabrodetto dove i protagonisti del cooking show saranno ragazzi delle cooperative Giò con Open House e Contatto che collaboreranno nella preparazione del brodetto alla fanese con gli allievi dell’istituto alberghiero Celli di Piobbico. Prevista la speciale partecipazione di Sonia Peronaci, fondatrice di Giallo Zafferano, uno dei membri della giuria tecnica della Gara delle Zuppe di Pesce. Alle 16, sempre al palabrodetto il talk “I consorzi di tutela protagonisti verso sistemi alimentari sostenibili”: confronto tra i presidenti dei consorzi di tutela Casciotta d’Urbino Dop, Provolone Valpadana Dop e Piave Dop (a cura di Aecis). Prevista una degustazione guidata di formaggi d’autore. Alle 18, alla cavea, altro talk, curato da Coldiretti Marche e Coldiretti Pesaro e Urbino dal titolo “La pesca nelle Marche: tradizione, innovazione, sostenibilità”.

Alla stessa ora sul palco centrale si potrà assistere al convegno sulla salvaguardia del Fratino a Fano, mentre alle 19 si svolgerà ultimo talk “In profondità” sul tema le “Biodiversità in un mare che cambia”. Alle 20 al palabrodetto esibizione dello chef stellato Roberto Di Pinto (Sine di Milano) con la ricetta “mescafrancesca cotta nel brodetto”. Alla cavea lo spazio Wine alle 21 chiude le degustazioni guidate con le migliori etichette di Bianchello Doc mentre Brodetto &Kids, dalle 18 alle 21 offre per i più piccoli laboratori creativi e didattici, narrazioni e favole, per i più grandi, alle 18, il laboratorio sui fondali marini, alle 19 un approfondimento sul Fratino a Fano e alle 20 il cooking show “Guarda e Gusta”. Si potrà ancora gustare il brodetto nello spazio dei pescatori o sostare al Villaggio del Gusto, per assaggiare il Ciuppin ligure, il crostolo di Urbania e il granchio blu. Dalle 18 tutto il lungomare sarà animato dalle note della Funkasin Street Band.

An.Mar.