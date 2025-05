BrodettoFest, si accendono i fornelli. La zuppa di pesce è uno spettacolo

di Anna MarchettiSi parte con la 23esima edizione di Brodetto Fest, la manifestazione organizzata da Confesercenti Pesaro e Urbino da domani a lunedì 2 giugno al Lido di Fano: tra gli ospiti lo chef stellato Roberto Di Pinto, la chef e conduttrice televisiva Sonia Peronaci, l’imprenditore Oscar Farinetti ma anche cantanti come Raphael Gualazzi e Marina Rei. Il programma è stato presentato ieri mattina al ristorante Il Borgo del Faro dai vertici di Confesercenti, dal sindaco Luca Serfilippi e dall’assessore ai Grandi eventi Alberto Santorelli.

Otto gli chef, in rappresentanza di altrettante regioni italiane, che quest’anno si sfideranno per il migliore brodetto. La gara nazionale del Brodetto e delle Zuppe di pesce si svolgerà tra sabato 31 maggio e domenica 1 giugno: il pubblico del Palabrodetto potrà gustare le ricette proposte dagli chef e votare la preferita. Al voto popolare si aggiungerà quello della giuria qualificata formata dai alcuni giornalisti enogastronomici italiani. La cucina a vista del Palabrodetto accoglierà anche lo chef stellato Roberto Pinto (lunedì 2 giugno alle 20), la food blogger Monia Pannacci (venerdì 30 maggio, alle 20) e il cooking show "In Buone Mani" (venerdì 30 maggio alle 20) con i ragazzi delle cooperativa Giò e Contatto che cucineranno e serviranno il brodetto: il ricavato andrà in beneficenza alle due cooperative sociali.

Novità di quest’anno il "Villaggio del Gusto" che proporrà il ciuppino di Genova, il granchio blu e un piatto tipico regionale come il crostolo di Urbania. E’ invece rivolto a un pubblico più giovane "Escape Bro, la ricetta rubata". Un gioco di gruppo dove i partecipanti saranno impegnati a risolvere quattro enigmi. Nella Città delle Bambine e dei Bambini non poteva mancare, come ogni anno, "Brodetto&Kids" per sensibilizzare i più piccoli al rispetto dell’ecosistema marino e alla corretta alimentazione (tutti i giorni, dalle 18). Ci saranno anche lo "Spazio Bro" con i pentoloni giganti di brodetto cucinato dai pescatori fanesi, il "Bodetto&Wine" per celebrare i migliori vini del territorio e il "Brodetto Boat" tra esperienze di pesca e pranzi in alto mare.

A completare i quattro giorni di Brodetto Fest, talk show, presentazioni di libri e concerti che animeranno il palco centrale con Raphael Gualazzi (venerdì 30 maggio, dalle 21.30), Marina Rei (sabato 31 maggio, ore 21.30), il progetto "Grande, grande, grande… Mina" con Musicamdo Jazz Orchestra, domenica 1 giugno, alle 21.30 e lunedì 2 giugno la chiusura con la cross street band veneziana "I Funksin". Sempre sul palco centrale l’imprenditore Oscar Farinetti, domenica 1 giugno, alle 20, presenterà il suo libro "Hai mangiato? Racconti per prendersi cura del genere umano" (Slowfood Editore 2025), mentre sabato 31 maggio, alle 20, sarà la volta de "Il Brodetto" (Ideostampa Edizioni 2024) scritto e curato dalla Confraternita del Suffragio. Grazie alla collaborazione con Cnr, Università Federico II di Napoli e Unimar torneranno i talk sul mare dal titolo "In profondità: si parte venerdì 30, alle 21, con "Esiste la pesca sostenibile?", seguito sabato 31 maggio, alle 19, da "Cosa sono le foreste animali marine?" e domenica 1 giugno, alle 19, da "Adriatico nascosto: un’esplosione di vita sottomarina". In collaborazione con Assohotel Confesercenti sarà organizzato un pullman per portare gratuitamente i clienti degli alberghi di Torrette e Marotta al Brodetto Fest.