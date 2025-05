Buco alla Fondazione Teatro: bocche cucite

E’ in attesa di leggere le carte. Prima di allora l’ex presidente della Fondazione Teatro della Fortuna, Catia Amati, non ha alcuna intenzione di commentare la notizia del disavanzo di bilancio 2024 di 340mila euro annunciato pubblicamente da Stefano Mirisola che da luglio è alla guida dell’ente. Amati, esponente del Pd, nominata presidente della Fondazione Teatro dall’ex sindaco Massimo Seri, ruolo che ha ricoperto a titolo gratuito, dirà la sua quando saranno più chiari i conti effettuati. Si riserva di avere informazioni più dettagliate anche il vicepresidente della Fondazione Teatro Claudio Giardini, entrato nel cda a fine 2022. E le carte sono in attesa di conoscerle pure gli altri componenti del consiglio d’amministrazione cui sarebbero stati ufficializzati i 340mila euro di debito il giorno prima la conferenza stampa. "In realtà ne avevamo parlato in precedenza – chiarisce la consigliera Letizia Conter (FI) – e sapevamo già l’ordine di grandezza del debito".

Se ne saprà di più questo pomeriggio nella commissione Cultura e Rapporti con la Fondazione Teatro della Fortuna convocata in seduta straordinaria dal presidente Mario Alberto Rinaldi (Lega). Saranno presenti oltre ai componenti della commissione (Rinaldi, Cecchini, Montalbini, Bonci Del Bene e Cucchiarini), gli assessori Lucia Tarsi (Cultura) e Alberto Santorelli (Bilancio), il presidente della Fondazione Teatro della Fortuna Mirisola, il direttore amministrativo Caterina Pierangeli, i dirigenti comunali Pietro Celani, Ignazio Pucci, Daniela Mantoni. In attesa di approfondire le ragioni del disavanzo, già si pensa a come ripianarlo. Non è previsto alcun intervento diretto del Comune "che – spiega il sindaco Luca Serfilippi – non può fare ‘soccorso finanziario. Solo un piano di rientro di almeno 3 anni potrà tenere in piedi la Fondazione".