Caccia al turismo su rotaia Monaco-Pesaro in poche ore. Il Railjet debutta alla Bit

Alla Borsa Italiana del Turismo (Bit) di Milano, ieri è stato presentato ufficialmente il nuovo collegamento ferroviario Railjet tra Monaco di Baviera e la costa marchigiana, il servizio diretto per Ancona – con fermate anche a Pesaro e Senigallia – che sarà operativo dal 17 aprile al 5 ottobre. Durante il panel "Il nuovo collegamento ferroviario turistico Monaco di Baviera – Ancona", l’assessore ai Trasporti della Regione Marche Goffredo Brandoni ha evidenziato come il prolungamento del collegamento rappresenti un’opportunità importante per il territorio: "Una straordinaria occasione per aumentare la visibilità delle Marche in Europa e integrarle nelle principali reti di mobilità, con ricadute economiche, culturali e sociali".

Il nuovo servizio, realizzato in collaborazione tra la Regione Marche, Deutsche Bahn (DB) e Österreichische Bundesbahnen (ÖBB), amplia il collegamento Monaco-Rimini fino ad Ancona, prevedendo soste a Riccione, Cattolica, Pesaro e Senigallia. Ma non a Fano dove, nei mesi scorsi, gli operatori turistici non hanno nascosto la loro preoccupazione di perdere turisti, per la mancata fermata. Il Railjet 83 partirà da Monaco alle 9:34 per giungere ad Ancona alle 19:10, mentre il Railjet 82 effettuerà il viaggio inverso, partendo da Ancona alle 11:30 per arrivare a Monaco alle 20:26. "Il treno offre un’esperienza moderna e confortevole - ha spiegato l’assessore -, con 430 posti in classe economica, 86 in prima classe, 16 in business e 3 postazioni per disabili, grazie agli ingressi a pianale ribassato. A bordo sono disponibili Wi-Fi gratuito, giornali digitali, un ristorante con tavoli e sgabelli da bar, nuove aree snack con distributori automatici e spazi dedicati a biciclette, sci e snowboard".

Il collegamento sarà integrato con il sistema di trasporto locale, denominato Link: chi scenderà a Pesaro troverà un collegamento per Urbino, ma non per Fano, mentre chi scenderà a Senigallia potrà usufruire di un servizio per raggiungere gli alberghi. Sono previsti collegamenti tra Porto San Giorgio e Fermo, da Varano di Ancona all’Università Politecnica delle Marche e da Ancona Torrette all’ospedale, con l’idea di collegare presto Ancona alla riviera del Conero.

ti.pe.