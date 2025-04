Caccia alla zanzara tombino per tombino. La guerra preventiva comincia dal Vallato

di Tiziana PetrelliDopo l’estate drammatica del 2024, Fano riparte dalla prevenzione. E’ iniziata ufficialmente ieri dal Vallato la nuova campagna di disinfestazione preventiva contro le zanzare (’tigre’ comprese), con l’obiettivo di evitare il ripetersi dei disagi dello scorso anno nella città della Fortuna, con il più grave focolaio autoctono di Dengue (oltre 200 casi) mai registrato in Italia e in Europa. Il programma di disinfestazione prevede sette interventi, distanziati ogni 21-28 giorni – corrispondenti al ciclo di riproduzione delle zanzare – da ieri e fino a ottobre.

Il primo giro sarà il più impegnativo, poiché prevede una puntuale mappatura di tutte le caditoie tramite Gps. L’appalto, vinto dalla ditta Quark di Jesi, ha un valore di circa 32mila euro IVA compresa, a fronte di una disponibilità comunale di 40mla euro, identica a quella dello scorso anno quando il capitolo per la ‘disinfestazione base’ prevedeva 8.900 euro con l’extra successivo, determinato dalla epidemia Dengue, che ha richiesto una spesa di 33.700 euro. L’anno scorso, infatti, tra agosto e ottobre, Fano visse giorni di grande difficoltà: furono accertati 145 casi di Dengue nella sola città, oltre a una settantina probabili. Il primo caso sintomatico venne rilevato a metà agosto, il picco di infezioni si registrò a metà settembre, mentre l’ultimo caso venne notificato il 31 ottobre.

Fu solo grazie a misure di emergenza – costate oltre 15mila euro – che si riuscì a riportare il focolaio sotto la soglia epidemica, intorno al 25 settembre. In totale, 35 persone vennero ricoverate, mentre gli esperti ritengono che il numero reale dei contagi sia stato ancora più elevato. Il danno d’immagine e le ripercussioni economiche sulla città di Fano (e per l’intera provincia) furono ingenti, con disdette turistiche e un clima di forte preoccupazione che segnò l’intera stagione.

Quest’anno il Comune ha deciso di giocare d’anticipo, come ha spiegato la vicesindaco Loretta Manocchi, titolare della delega all’Ambiente annunciando l’ordinanza sindacale pubblicata ieri: "Finalmente la ditta incaricata può partire con la disinfestazione, rinviata nei giorni scorsi a causa del maltempo. Procederemo su circa 14mila caditoie, sia in centro che in periferia, applicando pasticche larvicida che eliminano uova e larve di zanzara". L’intervento, ha precisato Manocchi, è "necessario per prevenire la proliferazione delle zanzare", ma sarà efficace solo con la collaborazione di tutti i cittadini: "È fondamentale che anche nei condomini e nelle proprietà private si adottino misure come l’applicazione del larvicida nei ristagni d’acqua, la pulizia delle caditoie, lo svuotamento dei sottovasi e una corretta gestione del verde".

Quanto all’utilizzo di adulticidi, cioè di spray aerei contro le zanzare adulte, verrà valutato solo in caso di effettiva necessità e su indicazione dell’Ast. "Speriamo di non doverne fare uso", ha detto Manocchi, sottolineando come il larvicida adottato ora non presenti rischi per la salute delle persone né per le coltivazioni: "È una pastiglia che agisce solo sulle larve, senza conseguenze su ortaggi, ambienti domestici o tessuti esposti". Il Comune ha inoltre avviato la campagna "Svuoto Tutto", in collaborazione con Aset, che distribuirà in tutte le cassette postali un pieghevole informativo sulle buone pratiche. Ne sono stati stampati 29mila.