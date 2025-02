Cadaia riparata, tornano gli alunni alla "Gandiglio"

Dopo la sospensione dell’attività didattica per la giornata di ieri, da questa mattina i 350 studenti della scuola media Gandiglio sono tornati a scuola. Il guasto della caldaia "è stato risolto – annunciano dal Comune – e sono stati ordinati i pezzi di ricambio necessari a rendere la caldaia pienamente operativa".

"Siamo riusciti a far ripartire l’impianto in tempi brevissimi – dichiarano il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari – grazie alla prontezza di Axioma, ditta responsabile dei sistemi di riscaldamento comunali. I ricambi arriveranno nella giornata odierna, senza alcun costo per il Comune perché sono in garanzia (la caldaia è stata acquistata di recente dalla precedente amministrazione) e saranno installati senza impatto sulle attività didattiche".

"Gli alunni non si accorgeranno di nulla – assicura Serfilippi – perché le temperature nelle aule sono già idonee allo svolgimento delle lezioni". Il primo cittadino ha poi accusato di "sciacallaggio" il capogruppo del Pd, Cristian Fanesi, per avere chiesto "se la giunta stia facendo la regolare manutenzione visto che, dall’inizio di gennaio ad oggi, si sono verificate 3 rotture coinvolgendo due scuole, Padalino e Gandiglio, e il consiglio comunale".

Sempre Serfilippi ha fatto sapere che è in corso "una verifica sul funzionamento degli impianti termici pubblici. Lo stesso Fanesi, poco prima della fine del suo mandato, aveva avviato un progetto per un nuovo appalto calore, che però non è mai partito".

Anna Marchetti